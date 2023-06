Les hits de la fauchée : les meilleures protections solaires à moins de 20€

Découvrez notre sélection de protections solaires visage et corps à petit prix pour prendre soin de votre capital solaire sans exploser votre budget.

Dix ans après la première édition des « Hits beauté de la fauchée », ils reviennent enfin sur Madmoizelle avec pour mission de vous aider à faire des économies sur les produits cosmétiques du quotidien. Dans ce guide vous trouverez protections solaires visage et corps préférées à moins de 20 €. C’est parti !

Les protections solaires à moins de 20€

L’huile sèche solaire Dry Sun SPF30 de SEVENTYONE PERCENT

Avec une formule à 80% naturelle et une texture fine et légère à appliquer aussi bien sur le visage, le corps ou les cheveux, l’huile sèche solaire de la marque Seventy-One nous a bluffée. Enrichie en huiles végétales, elle nourrit l’épiderme sans effet gras. Et son odeur de jasmin et de fleur de tiaré est incroyable.

Crème solaire visage SPF30 de The Inkey List

Si vous ne supportez pas les filtres minéraux, la protection solaire signée The Inkey List est pour vous. Formulée exclusivement avec des filtres chimiques à large spectre, elle protège la peau des UVA et UVB sans laisser de marque blanche sur l’épiderme. Un produit efficace, qui hydrate et peut même faire office de primer si vous le souhaitez.

Spray Solaire Minéral SPF 50 de Respire

Efficace, naturel et minéral, ce spray solaire SPF50 de Respire est à 98% formulé avec des ingrédients d’origine naturelle. Avec un flacon recyclé et recyclable, cette protection solaire résiste à l’eau et pénètre rapidement la peau. Petit plus : elle est non toxique pour les algues et les coraux. En bref : elle est à la hauteur de sa (bonne) réputation.

Lait confort SPF50 d’Yves Rocher

Ce lait velouté est un bon basique à toujours avoir dans son sec. De très haute protection, il laisse la peau hydratée, douce et confortable. Son flacon en plastique est 100% recyclé, et sa formule, quant à elle, a été conçue pour respecter les fonds marins.

Crème confort SPF50 d’SVR

Particulièrement recommandée pour les peaux normales, sèches et hypersensibles, la crème Sun Secure d’SVR pénètre rapidement tout en apportant du confort à l’épiderme. Avec sa très haute protection, sa formule permet d’éviter les coups de soleil et les réactions cutanées face aux UV. Si votre peau est sensible, c’est définitivement le produit qu’il vous faut !

Crème Solaire Sublime SPF 50+ Au Monoï & Tamanu BIO de Klorane

Odeur divine de monoï, texture feel good et haute protection… Voilà tout ce que peut vous offrir la crème solaire sublime de Klorane. Cette dernière prévient le vieillissement cutané, protège l’épiderme des UVA et UVB tout en activant sa régénération grâce à deux actifs naturels polynésiens : le monoï et le Tamanu BIO.

Protection Solaire Visage Anti-Imperfections de Bioderma

Votre peau a tendance à ne supporter aucune crème solaire ? Pire elle semble grasse et fait ressortir quelques imperfection à la moindre utilisation ? Ce fluide protecteur est fait pour vous. Avec son SPF30, il protège votre épiderme tout en le matifiant et en corrigeant ses rougeurs. Une aubaine !

Protection solaire pour les lèvres d’Ultra Violette

Les lèvres sont probablement la zone du corps la moins protégée des rayons UV. Pourtant, elles peuvent, elles aussi, être asséchées et agressées par le soleil. Certains peuvent même attraper un coup de soleil. Pour éviter ça, la marque Ultra Violette, arrivée en France il y a peu, propose une protection solaire en baume, spécialement conçue pour hydrater et protéger votre bouche. Un must-have.

Protection solaire en poudre d’Hawaiian Tropic

Pour faire des retouches tout au long de la journée sans effet de brillance, cette poudre minérale Hawaiian Tropic fait remarquablement le job. Très facile à utiliser, elle est munie d’un pinceau qui permet d’appliquer la poudre en un rien de temps. Avec un SPF30, elle protégera votre peau des UVA et UVB pour vous éviter coups de soleil, vieillissement prématuré et taches pigmentaires.

Crème Ambre solaire de Garnier

Une protection solaire SPF50 qui résiste à l’eau et qui est en plus respectueuse de la phone et la flore marine, ça existe ? Eh bien oui ! Et elle est signée Garnier. Certifiée à 94% biodégradable, elle dispose également d’une bouteille entièrement issue de plastique recyclé et recyclable.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.