Le frigo pour conserver ses cosmétiques, c’est du bullshit ou pas ?

Le « beauty fridge » fait partie des outils censés améliorer notre routine de soin. Mais une question nous taraude : est-ce que ça vaut vraiment le coup d’investir une centaine d’euros là-dedans ?

Lorsqu’on investit notre argent dans des produits de beauté, on a envie d’en tirer le meilleur parti. Et si on pensait que stocker nos cosmétiques dans un endroit sec et ombragé suffisait pour garantir leur stabilité, un nouvel outil nous fait remettre en question toutes nos habitudes : le frigo beauté.

Mais vaut-il vraiment son pesant d’or ou est-ce un énième gadget hype dont on ne se servira plus quelques semaine après en avoir fait l’acquisition ? Un mystère bien vite résolu…

Les avantages du beauty fridge

Aider à la conservation des cosmétiques

Initialement créé pour maintenir les cosmétiques à bonne température, le beauty fridge n’est en fait pas une invention si dénuée de sens que ça. Car bien que les formules des produits de beauté soient conçues pour rester stables tant qu’on ne les expose pas à une chaleur ou un froid extrême, leur actifs peuvent, eux, apprécier d’être maintenus au frais !

C’est le cas par exemple, de la vitamine C et des rétinoïdes qui sont sensibles à la lumière et à la chaleur.

Si vous êtes une adepte de produits naturels, vous savez que malgré la présence de certains conservateurs, ces cosmétiques peuvent être plus sensibles aux changements de températures. Voilà pourquoi les placer dans un frigo peut aider à les conserver plus longtemps.

Profiter d’un effet rafraîchissant

Certains produits de beauté, comme les soins contour des yeux (pour lutter contre les cernes), les sheet masks, le gel d’aloe vera (aux vertus apaisantes) ainsi que les sérums sont plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués froids sur la peau.

Le docteur Howard Sobel, interviewé par le magazine Health, confirme cette théorie :

« Cela ajoute un effet calmant supplémentaire aux masques faciaux, aux hydratants et aux crèmes, ce qui est particulièrement utile lors du traitement de la peau irritée. »

Le beauty fridge, loin d’être indispensable

Est-ce que malgré ces quelques bons points le frigo à cosmétiques est un nouvel indispensable pour autant ? Eh bien… la réponse est non. D’après le dermatologue new-yorkais Dennis Gross interrogé par ELLE US, cet outil est seulement un gadget marketing à la mécanique bien rodée :

« Un réfrigérateur de beauté n’est pas nécessaire — c’est un gadget marketing — car chaque fois qu’un produit est lancé sur le marché, il doit subir des tests de stabilité qui montrent qu’un produit est stable, qu’il ne se décomposera pas à température ambiante et qu’il ne va pas perdre de son efficacité même une fois ouvert. À moins que le fabricant ne conserve le produit dans un réfrigérateur ou que le produit ait été vendu chez le détaillant dans un réfrigérateur, il n’y a aucune raison de le faire. »

Le beauty fridge, vous pouvez vous en passer

Même si posséder un beauty fridge peut servir aux personnes qui utilisent des produits sensibles ou des formulations sans conservateurs, il ne fait pas du tout partie des accessoires essentiels au bon fonctionnement d’une routine beauté.

Mais si vous souhaitez quand même investir dans l’une de ces machines, le docteur Dennis Gross suggère de régler sa température dans une plage de sécurité comprise entre 12,8 et 16,2°C. Vous savez tout !

