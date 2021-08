Les varicosités touchent aussi les jeunes, alors voici tout ce qu’il faut savoir dessus

Si sur vos jambes vous avez vu apparaître des veines bleutées ou violacées et que ces dernières semblent être là pour rester, dans ce cas, vous avez probablement des varicosités. Pas panique, ce n’est pas grave !

Il y a certains phénomènes qu’on pensait voir se manifester seulement à nos 70 ou 80 ans, et puis la vie semble nous rattraper, les confinements à répétition aussi !

En ligne de mire aujourd’hui : les télangiectasies alias les varicosités. Autrement dit, ces petites veines super fines (elles mesurent moins d’un millimètre) qui se manifestent à la surface de la peau alors que personne ne les a invitées à la fête.

Très fréquentes et généralement sans aucune gravité, elles prennent la forme de pattes d’araignées et sont plus présentes chez la femme que chez l’homme avant 50 ans d’après le site Passeport Santé,. Ensuite, vers les 60 ans, la gent masculine finit par nous rattraper : 80% des personnes de cet âge sont touchées par le phénomène.

Pourquoi ça apparaît ?

Les causes de l’apparition des varicosités peuvent être variées. Selon phlébologue.fr :

« Il s’agirait d’une fragilité des petits vaisseaux superficiels. Cela est propre à chaque individu. »

Il faut savoir que le système veineux superficiel transporte seulement 10% du sang — contre 90% pour le système veineux profond. Et quand le sang stagne, les veines finissent par se dilater et favoriser l’apparition de varicosités ! Parmi les éléments pouvant favoriser cette problématique, il y a :

L’aspect héréditaire : si un de vos parents est touché par les varicosités, il est possible que vous développiez vous-même un terrain favorisant leur apparition.

: si un de vos parents est touché par les varicosités, il est possible que vous développiez vous-même un terrain favorisant leur apparition. Une position debout prolongée , qui oblige les veines à envoyer le sang des jambes en direction du cœur avec beaucoup de pression.

, qui oblige les veines à envoyer le sang des jambes en direction du cœur avec beaucoup de pression. La grossesse , qui peut créer des troubles de la circulation sanguine et entrainer des varicosités voire des varices.

, qui peut créer des troubles de la circulation sanguine et entrainer des varicosités voire des varices. Un défaut de vascularisation superficiel qui peut être associé à des varices.

qui peut être associé à des varices. Un dérèglement hormonal.

Les varicosités : une problématique qui touche aussi les jeunes

Même s’il est vrai que les varicosités touchent principalement les personnes à partir de 40 ans, il est tout a fait possible que des jeunes voient naître sur la partie inférieure de leur corps des petites lignes colorées.

C’est en général le cas des personnes dont les parents souffrent déjà de cette problématique. D’après Christelle Bougard, médecin vasculaire, phlébologue et intervenante auprès Pourquoi Docteur :

« Lorsqu’il y a une hérédité familiale, l’insuffisance veineuse peut apparaître jeune, certains patients voient ce problème apparaître dès l’âge de 20 ans. »

Ceux qui sont amenés à rester dans une position debout pendant plusieurs heures d’affilée ou les personnes qui ont tendance à croiser les jambes en permanence sont aussi touchées par l’apparition précoce de varicosités.

Comment les traiter ?

Pour commencer, pensez à prendre d’abord rendez-vous chez un angiologue ou un phlébologue afin qu’un professionnel puisse examiner vos varicosités, leur profondeur et pouvoir trouver le traitement le plus adapté à votre situation.

Il existe ensuite deux façons de les faire disparaître si vous le souhaitez.

La sclérothérapie

La sclérothérapie consiste à injecter un agent sclérosant sur la paroi du vaisseau. Cette technique doit s’effectuer très près des varicosités car une fois dans le sang, le produit devient inefficace.

Cette intervention peut s’étaler sur plusieurs rendez-vous. Elle est non invasive et ne nécessite donc ni anesthésie ni inactivité. En revanche, le port de bas de contention après les injections est préférable.

Le laser

Le laser endoveineux fait partie des traitements utilisés pour effacer les varicosités depuis une quinzaine d’années. Il consiste, selon la docteure Marie Fortesa, médecin généraliste et spécialiste de ce type d’intervention interrogée par Doctissimo, « à provoquer une coagulation, puis une sclérose de la varicosité grâce à la lumière du laser ».

Cette option est légèrement plus onéreuse que son homologue la sclérothérapie (il faudra compter entre 100 et 200€ la séance contre 80€ pour une injection). Malheureusement, les femmes enceintes, les personnes prenant des anti-coagulants et des médicaments photosensibilisants ne peuvent pas opter pour cette solution.

En conclusion…

Les varicosités ne sont la source ou le symptôme d’aucun problème de santé. Par contre, elles peuvent déplaire esthétiquement à la personne qui en a. Si c’est votre cas, il existe des solutions pour pouvoir les estomper.

Et si vous vivez parfaitement bien avec, ne touchez à rien : faites simplement attention, des varices (plus profondes pour le coup) peuvent apparaître par la suite !

Crédits photo de une : Unsplash – @Ava Sol.