Pourquoi la salle de bain est le pire endroit où conserver son parfum

Vous êtes plutôt du genre à vous parfumer en sortant de la douche ou dans votre entrée juste avant de sortir ? La deuxième team conserve sûrement mieux la qualité de son parfum en évitant de le stocker dans la salle d’eau, une pratique qui pourrait bien l’abimer.

On voit tout et n’importe quoi sur TikTok, mais parfois les vidéos courtes qui y pullulent permettent de remettre les pendules à l’heure, y compris concernant des habitudes de vie pouvant tenir du bon sens que l’on a pourtant vite fait de négliger. Parmi les dernières trouvailles virales côté beauté, Emelia O’Toole, alias @ProfessorPerfume sur le réseau social chinois plus consulté que Google, souligne combien trop de gens ne savent pas comment bien conserver leur parfum à la maison :

« Si vous gardez votre parfum dans la salle de bain, lorsque vous vous douchez, toute la vapeur, toutes les fluctuations constantes de température vont gâcher votre parfum beaucoup plus rapidement que si vous les stockez correctement. »

Pourquoi stocker son parfum dans la salle de bains est le meilleur moyen de le faire tourner

Cela peut sembler évident pour les personnes qui prennent le temps de lire les conseils d’utilisation des produits, puisqu’il est souvent stipulé : « À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité. » Mais, vu les 5,2 millions de vues, 500 000 likes et plus de 4000 commentaires, cette information était une découverte pour beaucoup de monde.

En effet, la chaleur des salles de bain peut altérer les notes de tête d’un parfum, qui peuvent alors devenir plus acides, ou complètement indétectables. Pire : le fait que la salle de bain puisse radicalement changer de température en fonction de si l’on est adepte des longues douches brûlantes, peut créer des effets de condensation qui vont pénétrer le flacon ou provoquer des réactions chimiques indésirables.

Où stocker son parfum chez soi pour qu’il se conserve bien longtemps ?

Une salle de bains où la température varie souvent ou un bord de fenêtre sont les pires endroits où stocker du parfum, rappelle @professorperfume sur TikTok.

Pour éviter de faire tourner son parfum préféré, l’idéal reste donc de le stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité (comme c’est écrit dessus). Donc, le bord d’une fenêtre pour que les rayons du soleil fassent de jolis reflets à travers le verre de votre flacon est aussi une idée à bannir. Aussi jolie soit-elle, votre fragrance se conservera moins bien si elle est mise en évidence sur une étagère, même derrière une vitrine (pouvant avoir un effet de serre avec les rayons UV), que dans un placard fermé ou un tiroir dans votre entrée ou votre chambre. C’est bel et bien à l’ombre que les plus belles senteurs restent épanouies le plus longtemps.

