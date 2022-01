Le tuto de A à Z pour passer au zéro déchet dans votre chambre (et votre dressing)

Le zéro déchet, c’est dans la chambre aussi ! Voici quelques conseils pour éviter de surcharger votre petite tanière d’objets inutiles — et polluants.

Comme promis, je vous emmène dans ma chambre… pour vous parler de zéro déchet. Oui, le zéro déchet peut s’inviter dans toutes les pièces de la maison, dans tous les aspects de notre vie. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’éclate vraiment de remettre en question, chercher, tester et dénicher des astuces pour rendre ma vie — et celle de toute ma famille — toujours plus green !

Bref. Dans la chambre, on peut choisir une super literie écoresponsable, appliquer quelques gestes écolos. Puis on file au dressing pour y mettre du green : en triant, en achetant mieux, en réparant, en chouchoutant ses vêtements et accessoires, en fait. Objectif zéro déchet !

Espace nuit zéro déchet : des idées pour dormir bio et bien

J’adore arriver dans notre chambre (à Roudoudou et moi) alors qu’elle est un peu plus fraîche que les autres pièces de la maison lorsque je vais me coucher. Pas vous ? Ça me donne comme une envie de sauter dans le lit pour me blottir sous la couette…

Afin d’économiser l’énergie et de conserver une température agréable dans la chambre, réglez le thermostat de votre radiateur à 19°C en automne-hiver ; en été, fermez les volets et fenêtres le jour pendant les périodes de canicule, puis ouvrez le soir et la nuit (après avoir placé les moustiquaires, donc).

Pour les nuits d’été, placez une moustiquaire autour de votre lit ou une à chaque fenêtre : pas cher, efficace, ultra pratique, et cela évite d’utiliser des insecticides nocifs comme le DEET (efficace mais pas sans danger pour la santé).

Et aussi… c’est fun d’imaginer ces saletés de moustiques se languir derrière la moustiquaire sans pouvoir nous atteindre. Je trouve.

Investir dans une literie bio et saine

Une chambre zéro déchet est pourvue d’une literie et de linge de lit écologiques et bien entretenus — pour bien dormir comme pour prendre soin de la planète.

Dès qu’il est temps de changer de matelas (tous les 10 ans environ), choisissez de préférence un modèle OEKO TEX, exempt de nombreux produits chimiques, et fabriqué en France. C’est un petit investissement, mais durable.

Côté draps, vous trouverez facilement du linge de lit en coton bio : naturel, confortable, absorbant (rapport à la transpi), exempt de produits chimiques et pas nécessairement onéreux.

Évitez de multiplier les parures de lit et achetez juste ce dont vous avez besoin (deux parures peuvent suffire, dans un esprit minimaliste et zéro déchet).

Pour réduire votre impact environnemental et réaliser des économies, passez au linge de lit de seconde main ; après un bon lavage en machine, il sera tout propre et vous pourrez vous plonger dans vos nouveaux draps en toute confiance !

Et si la récup c’est votre truc, n’hésitez pas à dépareiller votre linge de lit : bien fait, le mélange de couleurs et motifs peut être très joli. Pensez aussi à donner ou vendre vos anciens draps lorsque vous renouvelez votre linge de lit, ou utilisez-les pour faire de la couture (sacs à vrac, masques visage, rembourrage de coussin…).

Les p’tits gestes zéro déchet qui vont bien

Pensez aussi à quelques gestes écologiques dans votre chambre zéro déchet.

Aérez votre chambre chaque jour, même juste quelques minutes en hiver, pour renouveler l’air (plus sain à l’extérieur que dans nos maisons et appartements) et évitez les sprays désodorisants (nocifs pour l’environnement comme la santé, et qui ne sentent même pas bon — je trouve).

Placez une gourde sur la table de chevet plutôt qu’une bouteille d’eau en plastique pour les soifs nocturnes. Préférez les mouchoirs en tissu lavables ou les boîtes en carton de mouchoirs jetables aux paquets individuels de mouchoirs en plastique.

Regardez du côté des meubles et objets de seconde main si vous devez renouveler la décoration de votre chambre — astuce qui fonctionne pour toutes les pièces dans une démarche zéro déchet au quotidien !

Astuces zéro déchet pour un dressing green

Vous le savez certainement, la mode est une industrie très polluante : fortes émissions de gaz à effet de serre notamment à cause du transport, consommation d’eau vertigineuse, importante occupation des sols, utilisation de pesticides et autres substances chimiques…

Et qui veut un dressing pollué ? Ni nous, ni vous, bien sûr ! Dressing green n’est pas synonyme de dressing ringard et moche. Si vous suivez mes bons conseils, en tout cas…

Mieux consommer la mode

La première chose à faire est d’éviter de surconsommer la mode.

Pour cela, faites l’inventaire de ce que vous possédez, établissez des shopping lists et tenez-vous-y lorsque vous faites vos achats, achetez des pièces utiles et qui pourront s’accorder avec ce que vous possédez déjà, achetez en quantité raisonnable.

Privilégiez les matières naturelles (coton, laine, lin, chanvre…) et le made in France (ou pas trop loin) et mixez le tout avec des pièces de seconde main.

Matières Premières, notre podcast qui décrypte les étiquettes Pour séparer la mode écolo du greenwashing, comprendre ce que vous achetez et mieux lire les étiquettes, découvrez Matières Premières, le podcast de notre expert Anthony Vincent sur les coulisses de vos vêtements !

Organisez votre dressing zéro déchet de manière à mettre en valeur chacun de vos vêtements, accessoires et chaussures : vous saurez ce que vous avez et aurez plaisir à composer vos looks chaque jour dans un beau dressing.

Pour l’inspiration, j’adore l’Instagram de The Home Edit, par exemple : coloré et bluffant ! (Il y a la série Netflix qui va avec, Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna, saison 2 à venir.)

Prendre soin de ses vêtements, c’est durable

Prenez soin de vos vêtements ! Pensez à laver chaque pièce neuve avant de la porter, pour en éliminer les traces de substances chimiques et les germes éventuels. Reprisez ou pimpez au lieu de jeter — oui, passer au zéro déchet c’est aussi faire un peu de couture ! Vous pouvez aussi faire réparer des jolies pièces par des professionnels et professionnelles (à petit prix).

Prendre soin de ses vêtements permet de les conserver longtemps et de considérer chaque pièce comme importante, non comme un pauvre morceau de chiffon que l’on peut facilement acheter, malmener, jeter.

La lessive et le soin du linge zéro déchet

Préférez les lessives naturelles sans substances nocives ou la lessive maison naturelle et zéro déchet. Hop, une recette !

Recette de la lessive maison

Il vous faut :

45 g de paillettes de savon de Marseille

1 litre d’eau

3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

La recette est simple et ultra rapide à réaliser :

Faites fondre les paillettes de savon de Marseille dans de l’eau, au bain-marie. Mélangez de temps en temps. Les paillettes vont se dissoudre complètement (et ça sent hyper bon). Ajoutez le bicarbonate de soude puis mélangez. Versez dans une bouteille propre en verre ou récup’ (zéro plastique acheté). Agitez bien la lessive avant emploi et versez un petit verre de lessive maison dans votre machine à laver.

Le savon de Marseille en cube est très bien pour laver à la main (la lingerie fragile, par exemple). Remplacez l’adoucissant chimique par du vinaigre blanc (promis, les vêtements ne sentent pas la sauce salade). Dites « bye bye » aux détachants chimiques et « hello » aux savons détachants naturels et autres astuces naturelles anti-taches.

Et le détachant naturel, alors ?

Hop les astuces naturelles pour détacher son linge !

Faites tremper le plus tôt possible dans de l’eau froide un vêtement que vous venez de tacher.

Faites tremper un vêtement taché ou un vêtement blanc passé dans du percarbonate de soude (à manipuler avec des gants), une heure ou une nuit. Rincez et lavez.

Sur une tache faite par un liquide, appliquez immédiatement du sel, qui va absorber le liquide, puis lavez.

Ne pas jeter ses fringues, pour ne pas en faire des déchets

Si vous ne pouvez plus supporter un top ou un jean, ne les jetez pas ! Malheureuses ! Donnez-les à des associations ou vendez-les. Si les pièces sont très abîmées, apportez-les dans les magasins qui recyclent le textile : certains offrent un bon d’achat en échange.

Allez, on récapitule : maintenant vous êtes passée en mode zéro déchet dans la chambre et dans votre dressing, zéro déchet dans la cuisine, zéro déchet dans la salle de bains. Vous êtes sur la bonne voie pour passer à une maison zéro déchet ! Youpi ! Bisous. À bientôt !