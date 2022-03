Ménage de printemps : que faire des vêtements dont vous ne voulez plus ?

Les vêtements dont on ne veut plus, mais dont on ne sait pas quoi faire, encombrent souvent les placards. Madmoizelle vous explique comment vous pouvez vous en débarrasser sans faire de mal à la planète.

Article mis à jour, publié initialement le 23 septembre 2015

En évoluant dans l’ère de ce qu’on appelle la fast-fashion (soit dans la surconsommation de pièces pas chères et bien souvent de mauvaise qualité), beaucoup d’entre nous se retrouvent vite submergées par des fringues et des accessoires parfois à peine utilisés. Vous faites aussi partie de celles qui ne savez pas quoi en faire ? On vous donne quelques solutions.

Que faire de tous ses vieux vêtements ?

Voilà donc le fameux moment où l’on se retrouve à faire du tri dans ses placards, en remplissant des sacs de ces articles dont on ne veut plus, qu’on ne remettra plus, dans lesquels on ne rentre parfois plus…

Mais une question revient souvent : qu’est-ce qu’on va faire de tout cet oseille euh pardon… de tous ces vêtements ?

Parce que trier ce que vous gardez ou que vous ne gardez pas, c’est bien, mais savoir ce que vous allez faire des mal-aimés, c’est mieux. Et le but, c’est quand même que ces sacs ne restent pas là, coincés entre le cafoutche et la chambre, pendant des semaines, des mois voire même des années.

Voici quelques-unes des options qui s’offrent à vous pour donner une nouvelle vie à vos fringues ! Que vous souhaitiez vous faire un peu d’argent en les revendant ou que vous décidiez de parfaire votre karma en les donnant à une association, il y a pas mal de solutions pour vous débarrasser de ces vêtements dont vous ne voulez plus.

Revendre ses vêtements sur Internet

Parlons d’abord des options qui vous permettront de gagner un peu d’argent. Eh oui, si jamais vous êtes un peu ric-rac ce mois-ci et que vous avez des fringues que vous êtes sûre de ne pas remettre (car elles sont trop petites, trop grandes, ou qu’elle ne vous plaisent plus), les revendre peut vous rapporter des sommes plus ou moins grandes !

Évidemment, cet outil formidable qu’est l’Internet n’est jamais en rade de bons plans : c’est sur le Web que la plupart des revendeuses non-professionnelles de fringues ont décidé de s’installer pour essayer de trouver un nouveau parent à cette robe qu’elle ont mise deux fois ou à ces chaussures qui sont un peu trop grandes, finalement.

Du géant Vinted au Bon Coin en passant par Vestiaire-Collective ou Depop… Il existe pléthore d’options permettant aux anonymes de France et de l’étranger de s’échanger, d’acheter et de vendre ses propres fringues.

Les sites de revente sont surtout pratiques pour les articles de grandes marques de prêt-à-porter et de luxe, qu’on n’a pas forcément envie de donner, car ce sont ces pièces qui partent le plus vite et donc permettent aux acheteuses de faire les meilleures affaires. De plus, on connaît souvent sa taille dans les grandes enseignes, ce qui aide toujours puisqu’on ne peut pas essayer sur Internet !

Photo de MART PRODUCTION provenant de Pexels

Le vide-dressing, la solution parfaite pour revendre ses vêtements

Une autre façon de se faire quelques menus sous s’il vous reste des chaussures, des pulls ou encore des pantalons sur les bras après votre tri annuel, c’est de vous greffer à un vide-dressing ou un vide-grenier, voire d’en organiser un vous-même !

Participer à un vide-dressing

Pour être participante, il vous suffit de vous renseigner sur les événements qui pourraient s’organiser à côté de chez vous.

Vous pouvez regarder sur les groupes Facebook dédiés à la revente de fringues si une membre n’en n’organise pas un ; sur le site de votre mairie pour voir si des vide-greniers ne vont pas bientôt avoir lieu dans votre quartier ; demander à des proches qui aiment chiner des vêtements… Bref, il y a plein de façons de se renseigner !

Organiser un vide-dressing

En ce qui concerne l’organisation de votre propre vide-dressing, ce n’est pas très difficile non plus : le tout c’est de trouver le temps et un portant assez grand pour suspendre la veste en fausse fourrure achetée en 2017, le caban que vous ne remettrez jamais et bien d’autres choses encore.

À vous donc de trouver quelques amies qui ont des trucs à vendre (pas forcément des fringues, d’ailleurs), de trouver un endroit assez grand pour accueillir tout le monde, et de fixer une date qui convient au plus grand nombre pour que l’événement ait lieu.

N’oubliez pas, ensuite, de prévenir tous vos proches, leurs proches, les proches de leurs proches, afin qu’un maximum de personnes soient au courant : c’est ainsi qu’on attire le plus d’acheteurs potentiels possibles.

Encore une fois, les réseaux sociaux sont vos meilleurs amis dans cette mission !

Customiser ses vêtements pour leur donner une nouvelle vie

Il arrive parfois qu’au moment où vous décidez de renouveler votre garde-robe, vous tombiez sur une pièce fort belle, qui vous va encore très bien, mais dont le style vous lasse un peu.

Si vous n’avez pas très envie de la jeter, donner ou revendre, il vous reste toujours la solution customisation !

C’est une super idée pour non seulement laisser libre cours à votre imagination, mais aussi donner une seconde vie à ce vieux sweat, cette jupe aux couleurs passées ou cette pochette légèrement démodée qui ont survenu dans cet entre-deux monde.

Il existe énormément de sites et de blogs dédiés à la custo et au DIY, et vous pouvez vous en inspirer pour faire vos propres créations.

Donner ses vieux vêtements à des associations

Passons maintenant du côté don de la Force.

Si vous avez envie de faire une bonne action, vous pouvez donner à des associations caritatives les articles qui vous restent sur les bras et encombrent vos placards.

Pour cela, vous pouvez tout simplement vous tourner vers les ONG qui s’occupent des collectes des chaussures, sacs, et fringues, comme la plus connue, Emmaüs.

Celle-ci vous propose de déposer tout ce dont vous ne voulez plus (y compris des meubles) dans des points de collecte, et va soit revendre les objets pour récolter des fonds qui aideront à financer différentes actions de solidarité, soit les envoyer dans des pôles Emmaüs où ils seront distribués ou recyclés.

Si l’association créée par l’Abbé Pierre en 1949 est la plus connue dans la récupération de vêtements et accessoires, il en existe évidemment bien d’autres. À vous de distribuer çà et là au Secours Populaire, à la Croix-Rouge, ou encore à l’ONG Tissons la Solidarité !

Détail pratique, certaines de ces organisations font des tournées de récoltes dans plusieurs grandes villes et proposent de laisser dans le hall d’entrée de votre immeuble ou devant le portail de votre maison les sacs remplis des choses dont vous ne voulez plus.

Enfin, sachez que certains lieux de culte proposent parfois d’accueillir les dons afin d’aider les nécessiteux. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’église, la synagogue, la mosquée ou le temple le plus proche de chez vous !

La seule condition pour donner (hors recyclage), c’est que les vêtements doivent être en bon état et portables. Cette culotte dont l’élastique a pété il y a deux ans ne fait donc pas partie du lot, déso.

Recycler ses vieux vêtements

Une autre façon de se débarrasser de ses vêtements, chaussures et sacs tout en faisant une bonne action, c’est de les recycler.

Alors, rassurez-vous, l’idée n’est pas d’installer un atelier de recyclage textile dans votre grenier, mais d’encore une fois faire appel aux bonnes œuvres !

Il existe de plus en plus d’associations qui se spécialisent dans la récolte de vieilles fringues et tissus. Elles les récupèrent afin de les découdre, les détisser et les réutiliser. Leur but, c’est de faire en sorte que votre vieux jean ou votre veste à la manche déchirée aient une nouvelle vie.

C’est très pratique : vous pouvez vous débarrasser de tous vos habits en mauvais état, mais aussi des chutes de tissus qui encombrent votre pile de couture. C’est la meilleure solution pour faire le maximum de place chez vous tout en faisant un geste pour la planète.

Vous avez le choix entre plusieurs options : vous pouvez déposer vos textiles dans les magasins H&M, qui vous donneront, pour au moins 3 pièces, un bon d’achat de 5€ à valoir sur les collections de la marque. & Other Stories propose aussi ce type de service et donne droit à 10% de réduction sur vos achats lorsque vous déposez un sac de tissus usagés. Un sac, c’est un peu vaste comme concept, mais ils ne sont pas très pointilleux sur sa taille donc c’est ok.

Ensuite, vous avez le choix parmi les ONG ayant pour objectif de créer une industrie un peu moins polluante : La Fibre du Tri, Écotextile, Gebetex… Encore une fois, c’est à vous de voir quelle association de recyclage de textiles vous semble la plus convaincante.

Je vous conseille de bien laver les choses que vous allez donner avant de les laisser dans ces organisations (car la plupart refusent les articles sales) mais aussi de vérifier ce qu’elles acceptent ou non.

Déposer vos vêtements dans des conteneurs à textiles

Vous avez remarqué ces boîtes grises, blanches ou vert bouteille qui fleurissent sur les trottoirs des villes ? Ces conteneurs accueillent des sacs remplis d’habits et accessoires, afin qu’ils soient redistribués dans d’autres associations pour être donnés ou vendus à bas prix aux personnes dans le besoin, ou encore recyclés.

L’avantage de ces grosses boîboîtes, c’est que si vous n’avez pas le temps ou l’envie de faire le tri entre les vêtements abîmés et ceux potentiellement portables, les bénévoles qui les vident le font eux-mêmes pour ensuite décider du sort de votre vieux manteau : sera-t-il porté ou deviendra-t-il un pull ?

Enfin, l’autre gros point fort de ces conteneurs, c’est qu’il y en a de plus en plus, et dans toutes les villes de France : vous n’aurez parfois qu’à parcourir dix pas avant de faire une bonne action.

Bien sûr, si vous connaissez d’autres façons de donner vie à vos vêtements, enrichissez ce guide dans les commentaires !

Crédit de l’image de une : Unsplash.

