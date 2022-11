Comment redonner le feu à vos vieilles bougies parfumées ?

L’automne est la saison idéale pour ressortir ses bougies aux senteurs épicées et boisées ! On vous donne nos conseils pour profiter de leur chaleur réconfortante plus longtemps.

Avec l’automne revient souvent l’envie de ressortir les plaids bien douillets, les mugs d’un demi-litre et surtout les bougies parfumées à la cannelle et au marshmallow grillé.

Mais avant d’écumer les boutiques de déco à la recherche de celles qui réchaufferont vos cœurs d’octobre à février, pourquoi ne pas tenter de donner une nouvelle vie aux petites et grandes oubliées qui languissent dans vos placards ?

Voici quelques conseils pour redonner le feu à des bougies qui tirent la tronche (ou les recycler si toute tentative de sauvetage semble inutile).

Comment réutiliser les restes de cire de sa bougie ?

Il arrive qu’une fois la mèche totalement consumée, il reste de la cire parfumée dans le fond du verre ou de la céramique. Plutôt que de mettre tout de suite à la poubelle le contenant et son précieux contenu, il est parfaitement possible de récupérer la cire pour profiter encore quelques heures de sa douce fragrance. Comment ? En fabriquant une mini bougie bien sûr ! Rien ne se perd, tout se transforme, tout ça, tout ça…

Afin de pouvoir réaliser une nouvelle bougie avec les restes de votre ancienne compagne de vie, il vous faut une mèche pour bougie (disponible en boutique de loisirs créatifs), un petit contenant résistant à la chaleur et un peu d’huile de coude.

En utilisant la technique du bain-marie, faites fondre le reste de cire de votre bougie. Placez ensuite une mèche à bougie dans le fond du récipient que vous avez choisi (petite timbale, coquetier, tasse à café, etc.) et versez la cire chaude. Pour que la mèche reste bien droite pendant le temps de séchage (qui dépend de la quantité de cire récupérée), utilisez un stylo ou une pince à linge afin d’éviter son affaissement.

Lorsque la cire sera bien dure, il ne vous restera plus qu’à couper la mèche afin que celle-ci atteigne entre 5 et 7 mm de hauteur !

Comment rattraper une bougie creusée ?

Si la bougie n’a pas été allumées assez longtemps lors de sa première utilisation, ou que la mèche a été coupée trop courte, il est possible qu’elle se soit creusée en son milieu. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais si on veut prolonger sa durée de vie, et ne pas en perdre une goutte, il est important que toute sa surface brûle de façon homogène.

Heureusement, il existe une astuce toute simple pour rattraper le coup : commencez par allumer la bougie pour que la cire autour de la mèche se liquéfie. Plantez ensuite trois cure-dents en bois autour de la mèche (seul un petit bout de bois doit dépasser), dans la cire déjà fondue, et allumez-les.

Au bout de quelques minutes (plus si le trou est profond), toute la cire de surface devrait être au même niveau. Il ne reste plus qu’à éteindre la bougie, à retirer les cure-dents et à attendre que la cire se solidifie pour pouvoir à nouveau profiter de son parfum.

Comment nettoyer une bougie couverte de poussière ?

Lorsqu’elle n’est pas protégée par une cloche ou un bouchon, la bougie est un véritable attrape-poussière ! En plus de ne pas être très esthétiques, les dépôts de saleté peuvent altérer le parfum de la cire, ce qui est quand même fichtrement dommage (au prix que ça coûte).

Pour donner une nouvelle jeunesse à votre bougie, frottez délicatement sa surface avec un bas en nylon ou une serviette en microfibre légèrement humidifiée. Facile, n’est-ce pas ?

Comment recycler le contenant de sa bougie ?

Une fois la bougie consumée pour de bon, il est parfaitement possible de réutiliser son contenant pour en faire (selon le format) un objet déco comme un vase, un terrarium ou encore un pot à carrés démaquillants lavables.

Pour ce faire, placez votre bougie une nuit entière au congélateur afin de figer les résidus de cire et de les rendre plus faciles à retirer à l’aide d’un couteau. Une fois le plus gros enlevé, vous pouvez nettoyer le pot avec de l’eau chaude et du savon, ou le mettre tout simplement dans le lave-vaisselle.

À vous de voir ensuite ce que vous voulez en faire : seules les denrées alimentaires sont déconseillées, car il reste souvent un léger parfum dans le pot (même après un nettoyage minutieux) qui risquerait d’imprégner les aliments.

Le shopping de bougies pour réchauffer l’atmosphère

Et si jamais vous êtes vraiment en manque de bougies, voici une petite sélection qui fleure bon l’automne.

