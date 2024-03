Ces 7 astuces déco agrandissent même les salons les plus riquiqui

Votre salon vous semble bien chargé ? Voici quelques idées pour repousser les murs de votre appartement sans tout casser.

Tout le monde n’a pas la chance de vivre dans un manoir avec jardin. Alors, pour donner au moins l’illusion qu’on ne vit pas dans un mouchoir de poche, tous les moyens sont bons. Et certains sont même particulièrement efficaces… Florilège.

Opter pour une table basse en verre

Oui, je sais, les tables en bois ont leur charme. Mais, la réalité est telle, que, bien souvent, ces objets de caractère alourdissent la pièce. Donc, quand on a un petit espace, une astuce simple est d’opter pour une table en verre, aérienne car transparente, qui ne donne pas l’impression de charger l’espace, mais au contraire de flotter dans l’air.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Peindre ses murs en blanc

Cette astuce est vieille comme le monde : les murs blancs agrandissent l’espace, et reflètent la lumière. Si vous n’aimez pas le blanc, d’autres couleurs claires font l’affaire, à commencer par l’écru et le taupe, qui jouent avec la lumière.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Choisir des meubles sur pieds

Dans la même veine qu’une table en verre qui flotte au-dessus du sol, les meubles sur pieds sont une bonne manière d’alléger sa pièce. Plus on voit le sol, plus on a l’illusion d’optique que le salon est spacieux. Mieux vaut donc éviter les canapés qui touchent terre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mettre des miroirs

Les miroirs donnent de la profondeur, reflètent le soleil et rendent donc la pièce à la fois plus grande, et plus claire. Idéalement, on les accroche dans les coins que la lumière naturelle n’atteint pas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Attirer le regard vers le haut de la pièce

Quand on veut donner davantage de volume à un petit espace, on cherche souvent à tricher sur la profondeur de la pièce. C’est là qu’entrent en jeu les miroirs ou la couleur des murs (dont je parlais juste au-dessus, vous me suivez ?). Pourtant, il ne faut pas négliger le potentiel que représente la hauteur sous plafond, sur laquelle on peut aussi tricher. Il suffit d’attirer l’œil vers le haut de la pièce, en accrochant des plantes au plafond ou en suspendant des étagères murales très en hauteur par exemple. On regarde en l’air, donc on respire !

Utiliser des meubles couteaux suisses

Au-delà des astuces qui aiguillent le regard, certains réflexes pratiques permettent aussi de limiter la surcharge et d’optimiser l’espace. Dans cette optique, les meubles multi-fonctionnels sont nos alliés. Votre banquette sert aussi de meuble à rangement ? Banco !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Faire la part belle à la lumière naturelle

Cela paraît presque évident MAIS une pièce claire est une pièce qui donne l’impression d’être davantage dégagée. Donc on évite, dans la mesure du possible, d’obstruer les points d’entrée de cette lumière à cause d’un canapé ou d’une plante mal placés.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !