11 astuces pour survivre à la chaleur quand on est enceinte

Comment bien se protéger de la chaleur quand on a un squatteur dans l’utérus ? Quelles sont les méthodes qui ont fait leurs preuves pour vous éviter un coup de chaud ? Suivez le guide.

Bon, on ne va rien vous apprendre, mais il fait chaud, très chaud. Anormalement chaud d’ailleurs et ces températures n’ont rien de chouette, bien au contraire. Le dérèglement climatique est une réalité, et certaines personnes sont encore plus sensibles à ces fortes chaleurs comme les personnes âgées, les enfants, et les femmes enceintes.

On fait comment, quand on a le ventre comme un ballon, pour supporter les hausses du mercure ? Il y a quelques gestes simples à adopter, qui pourront vous aider. En plus, ça peut être aussi utile à tout le monde, alors prenez des notes !

Canicule et grossesse : il faut vous protéger

Même si la grossesse n’est pas une maladie, les femmes enceintes ont besoin de se protéger encore plus que les autres pendant les fortes chaleurs. Pendant la grossesse, le volume sanguin augmente, les vaisseaux se dilatent, les chevilles peuvent gonfler, on peut transpirer davantage, dormir moins bien… Qu des belles réjouissances, youpi, c’est trop bien de donner la vie (non).

Du coup, il y a quelques gestes simples à suivre qui peuvent franchement vous soulager et vous permettre de passer les prochains jours de canicules avec un peu moins de difficulté !

Par exemple, vous pouvez :

Ne pas vous exposer au soleil entre 11h et 16h (et toujours utiliser une crème solaire avec un indice très élevé, dès que vous êtes en extérieur)

Vous protéger la tête avec un chapeau à bords larges et utiliser des lunettes de soleil

Tout miser sur les tenues légères et confortables, en lin ou en coton (si possible, pas de synthétique, ça donne chaud)

Bien vous hydrater, mais sans boire de l’eau glacée. Si vous n’arrivez pas à boire de l’eau (et il en faut au moins 1,5L par jour) vous pouvez ajouter des rondelles de citron et des feuilles de menthe (non poivrée) dedans, ça donne du goût

Manger des repas léger en les fractionnant pour que ça ne soit pas trop lourd et dur à digérer, et tout miser sur les fruits et les légumes pleins d’eau comme les melons, fraises, framboises, concombres, courgettes et tomates

Vous pouvez aussi boire des bouillons chauds ou froids, pour rester bien hydratée

Prendre des douches tièdes plusieurs fois par jour, ou vous baigner dans une piscine si vous en avez une, ou la mer si vous êtes à côté

Refroidir vos points de pulsations (l’intérieur des poignets, la poitrine, le cou) avec de l’eau ou avec un gant mouillé que vous aurez passé au frigo

Pour soulager les jambes lourdes, veillez bien à ne pas croiser les jambes, à vous les passer à l’eau froide en partant de la cheville jusqu’aux genoux, à ne pas trop rester debout, à marche un peu et à surélever vos gambettes dès que possible

Toujours pour les jambes lourdes et qui gonflent, vous pouvez aussi boire des tisanes à base de feuilles de vignes rouges (pour donner un coup de boost à votre circulation sanguine)

Conseil pas le plus cool (parce que c’est un peu pénible à porter), mais qui est vraiment important : enfilez si possible des bas de contention, c’est magique.

Au sujet des bas de contention, Elise, sage-femme géniale sur Instagram, dont le compte prodigue des conseils bien avisés, nous donne des précisions dans un récent post :

En plus de toutes ces petites astuces, essayez de maintenir la fraicheur au sein de votre logement en fermant les volets et les fenêtre la journée, et de tout aérer la nuit et au petit matin. N’hésitez pas à vous planquer dans une salle de ciné bien fraiche pour faire redescendre votre température corporelle !

Pour résumer : fuyez le soleil, hydratez-vous et prenez soin de vos gambettes.

Bon courage à toutes, et vivement l’automne.

À lire aussi : Comment aider ton chat ou ton chien à supporter la canicule

Crédit photo image de une : isayildiz