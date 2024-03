Médias : Plus de femmes à l’écran mais un temps de parole riquiqui

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié mardi 5 mars son rapport annuel sur la représentation des femmes dans les médias.

Mardi 5 mars, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié son rapport annuel sur la représentation des femmes dans les médias. L’entité s’est penchée sur la période 2016-2023 et dresse un constat mitigé. Si les femmes occupent une part plus importante du paysage médiatique qu’il y a quelques années, les chiffres stagnent depuis deux ans.

Davantage de femmes en plateau

Parmi les chiffres notables, le pourcentage de femmes en plateau est passé de 38 % en 2016 à 43 % en 2023. Pour la première fois, les présentatrices sont majoritaires ; elles représentent 51 % des effectifs. Le nombre d’expertes invitées à intervenir est aussi en hausse : 43 % contre 30 % en 2016. Il est cependant en baisse par rapport à l’année dernière (4 5%). L’Arcom comptabilise un total de onze chaînes de télévision ou stations de radio ayant atteint la parité sur leurs plateaux.

Concernant les émissions, les femmes sont davantage représentées dans les formats magazines et dans les émissions d’information, et sont, à l’inverse, en nette minorité dans les programmes sportifs où elles ne représentent que 20 % des effectifs. Les expertes féminines interviennent moins que leurs confrères sur les sujets internationaux, de société ou de culture/loisirs, mais sont plus nombreuses pour les sujets justice, éducation et les faits divers.

Un temps de parole très inégal

Malgré leur présence accrue, les femmes peinent encore à se faire entendre sur les plateaux, où leur temps de parole est nettement plus faible que celui de leurs confrères. Sur l’année écoulée, elles n’ont occupé que 34 % du temps de parole total. Un chiffre qui dégringole à 11 % pour les émissions sportives.

Toujours sur le temps de parole, les chaînes du service public sont meilleures élèves que les chaînes privées. Les chaînes d’information en continu sont celles qui reçoivent le moins de femmes en plateau. Les chaînes généralistes ont le plus de femmes à l’écran et leur temps de parole y est le plus élevé.

