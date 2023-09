Trois comptes Instagram maximalistes à suivre pour des inspi déco pop et acidulées

Envie de changement, de chamboulement, de mobilier tendance et original ? Voici trois comptes d’influenceuses déco qui font la part belle aux couleurs vives et n’ont pas peur de transformer leur intérieur en véritable cabinet de curiosités.

Qui dit rentrée, dit renouveau ! Et pour fêter ça, on aurait bien envie de faire un grand ménage, de trier sa garde-robe, de prendre de nouvelles résolutions, et de métamorphoser son intérieur. Pour ma part, c’est la fièvre de la déco qui a pris possession de mon corps depuis quelques semaines… Conséquence : je scrolle frénétiquement à la recherche d’idées visuelles et décadentes. J’ai fait le tour d’Instagram, de TikTok, et de Pinterest (oui oui ça existe encore)… Et je suis tombée sur une tendance colorblock, chargée de soleil et de bonne humeur, à base de murs recouverts de cadres et de tapis tuftés, comme un univers de sucreries tout droit tiré d’un clip de Katy Perry.

Les vidéos sont souvent répertoriées sous le hashtag #colourfulhomedecor et l’épicentre de cette tendance maximaliste semble se situer en Angleterre. Bref, pour le plaisir des yeux, voici trois comptes déco, présents sur TikTok et Instagram, qui vouent un culte aux agrumes et aux murs colorés.

Le plus coquet : @kate_rose_morgan

On dirait tout simplement une maison de poupées. Tout est rose, tout est kitsch, tout est délicieux. On a envie de goûter à chaque objet, mais on a un peu peur du mal de ventre derrière. Tant pis, on s’en tiendra à croquer les images par nos yeux émerveillés, plongés dans l’univers barbapapa de Kate Hielema Morgan, où aucun détail de ce camaïeu barbiecore n’est laissé au hasard.

Le plus 70s : @thistimeincolour

Passion cadre, enfilades scandinaves, et mobilier orange des années 70 : tout ces items sont réunis dans la maison londonienne d’Ola Zwolenik, designeuse d’intérieur qui partage avec ses 247K d’abonnés son amour des papiers peints à motif et des bouquets garnis.

Le plus onctueux : @sareish

Après ce shot de couleurs, direction les nuages avec cet intérieur doux où les courbes sont à l’honneur. Des miroirs aux luminaires, Saraa nous propose de plonger dans un bain de yaourt onctueux, où le blanc et les pastels sont de mise. Chaque photo est une chasse au trésor, sorte de « Où est Charlie ? » pour déceler les objets les plus insolites de la décoration minutieusement disposée.