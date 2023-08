Éducatifs, politisés, inspirants : 6 comptes Instagram éco-friendly à suivre

Mis à part quelques climatosceptiques désagréables, nous sommes beaucoup à avoir intégré que l’écologie était indispensable à notre survie… mais encore faut-il pouvoir intégrer ces valeurs à notre quotidien. Au regard de l’urgence climatique, comment s’interroger avec pertinence sur nos pratiques individuelles et collectives ?

Des petits gestes aux manifestations et à la construction de nouveaux possibles, les manières de lutter contre la destruction de nos ressources naturelles sont multiples. Et parce qu’il peut être difficile de savoir où chercher les bonnes informations, voici 6 comptes Instagram pleins de ressources pour changer le monde.

The Greenimalist, pour faire le bilan de son dressing

La mode, pour nombre d’entre nous, est le nerf de la guerre. Comment consommer éthique et écoresponsable au sein d’une industrie polluante, peu respectueuse des droits humains, et qui pourtant, nous est indispensable — en tout cas dans la forme la plus simple — puisqu’il faut bien se vêtir ?

À défaut d’avoir toutes les réponses, The Greenimalist nous aide à nous poser les bonnes questions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The_Greenimalist🌿 (@the_greenimalist)

Politiser ses questionnements avec Asmaeha

Sur le compte d’Asmaeha, une chose est claire : l’écologie est une question politique, et c’est à travers ce prisme qu’il faut penser nos pratiques. En plus de posts d’analyse, on peut y lire des débats qui appellent sa communauté à échanger, des portraits de féministes, et même un format BD en collaboration avec une illustratrice !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Asmae (ex @takeitgreen) (@asmaeha_)

Girl Go Green, pour s’éduquer au quotidien