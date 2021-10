Comment supprimer ou désactiver votre compte Instagram

Fouiller l’intégralité d’Instagram pour essayer de supprimer votre compte, ça vous est déjà arrivé ? Ce n’est pas si facile de trouver la fameuse option permettant de désactiver son compte Insta… Du coup, on vous explique.

Après la panne mondiale de la mort qui tue qui a touché tout le groupe Facebook, vous avez peut-être réalisé que la vie sans Instagram pendant ces sept heures était… plus douce ? De fait, vous avez peut-être pris la grande décision de supprimer votre compte Instagram (avant de l’annoncer sur Twitter et de revenir dans 3 mois, on juge pas, on le fait aussi) ?

Souci : vous avez beau fouiller dans tous les onglets de l’application, vous ne trouvez pas le bouton SUPPRIMER MON COMPTE INSTAGRAM.

C’est normal, il n’existe pas. Ou presque… On vous explique comme sortir de ce labyrinthe en quelques étapes !

Comment supprimer définitivement son compte Instagram

Pour supprimer définitivement son compte Instagram, rien de plus simple ! Non c’est faux. En effet, l’option supprimer n’apparaît pas sur l’application. Il faut se rendre sur une adresse Web bien précise.

Supprimer votre compte Instagram depuis un smartphone

Connectez-vous à votre compte Instagram sur Safari, Chrome ou une autre application de navigation

Allez à cette adresse : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ ou copiez-la dans votre barre de recherche

Sélectionnez la raison de la suspension de votre compte

Entrez votre mot de passe

Cliquez sur « supprimer [nom du compte] »

Supprimer votre compte Instagram depuis un ordinateur

Connectez-vous à votre compte Instagram sur votre navigateur

Allez à cette adresse : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ ou copiez-la dans la barre de recherche

Sélectionnez la raison de la suspension de votre compte

Rentrez votre mot de passe

Cliquez sur « supprimer [nom du compte] »

Désactiver son compte Instagram pour ne pas tout perdre forever

Si vous n’êtes pas du genre super radicale dans votre sevrage des réseaux sociaux, vous pouvez toujours désactiver votre compte, sans pour autant le supprimer. Faire une petite pause d’Instagram, le temps de se désintoxiquer, c’est toujours une bonne chose pour réapprendre à profiter des belles choses qu’on trouve aussi sur ce réseau (comme le compte de Madmoizelle) !

Du coup, si vous en avez vraiment trop marre de voir des photos des assiettes des gens au restaurant, mais que, quand même, les photos de petits chiens trop mignons vous font plaisir, vous pourrez revenir vers votre compte dès que vous en avez envie.

Encore une fois, vous ne pouvez pas faire ça directement depuis l’application, il faut donc se connecter depuis Chrome, Safari, ou un autre navigateur Web.

Désactiver son compte Instagram depuis un ordinateur

Ouvrez le site instagram.com

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran

Cliquez sur « Paramètres »

Ouvrez l’onglet « modifier profil »

Cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte »

Sélectionnez la raison de la suspension de votre compte

Entrez votre mot de passe

Cliquez sur « Désactiver le compte temporairement »

Désactiver son compte Instagram depuis un smartphone

Ouvrez le site instagram.com

Cliquez sur votre photo de profil en bas à droite de l’écran

Cliquez sur la roue crantée en haut à gauche de l’écran

Entrez dans le menu « modifier profil »

Tapez sur « Désactiver temporairement mon compte »

Sélectionnez la raison de la suspension de votre compte

Entrez votre mot de passe

Cliquez sur « Désactiver le compte temporairement »

Comment réactiver son compte Instagram

Si le regret vous ronge et que vous n’attendez que le moment où vous pourrez liker la nouvelle photo de Zendaya sur Instagram, pas d’inquiétude : vous pouvez réactiver votre compte. Il vous suffit juste de vous reconnecter sur l’application en entrant identifiant et mot de passe.

Attention, si vous avez supprimé votre compte (et non pas désactivé), vous n’avez que 30 jours pour changer d’avis ! Après ça, toutes vos données et photos seront supprimées du réseau social. Forever.

Crédit photo : Pexels – Cottonbro (5053738)