De la fiction Young Adult en bande dessinée : c’est le pari du nouveau label Combo

Trois pépites captivantes qui offrent une réelle diversité narrative et graphique : c’est la bonne résolution 2024 des Éditions Dargaud, qui débutent l’année avec le lancement de leur nouveau label Combo, qui mérite toute votre attention.

“Renouer avec une attache populaire de la fiction en bande dessinée” : c’est ainsi qu’Anaïs Aubert, éditrice aux Éditions Dargaud et responsable du nouveau label, définit l’objectif du petit dernier de la maison. Faire briller une jeune génération d’auteurs et d’autrices en devenir, mettre la lumière sur la pluralité de leurs talents et sur la singularité de leurs plumes.

C’est d’ailleurs le sens premier du nom de ce nouveau label. Combo, c’est l’amalgame des influences hybrides, la combinaison parfaite des genres. Des polars aux love stories, en passant par le fantastique et la science-fiction, Combo touchera chaque membre de cette jeune génération grâce à des personnages auxquels s’identifier, des histoires sincères et singulières et des enjeux de société qui, souvent, traversent la fiction pour atterrir dans la réalité.

Avec ce nouveau pari, la maison d’édition ajoute une corde à son arc pour toucher un nouveau public : elle comprend la jeune génération, aussi bien derrière le livre que devant, et souhaite la régaler d’histoires plus passionnantes les unes que les autres. Focus, sur les trois premières bandes dessinées lancées avec le label Combo le 19 janvier 2024.

Découvrez dès maintenant le label Combo

Rivages Lointains : trafic clandestin, mafia et histoire d’amour toxique

“ Un des trois premiers ouvrages à découvrir pour le lancement de Combo raconte l’histoire de Jules : un jeune immigré italien de 17 ans qui tente de survivre à Chicago. Quand il rencontre Adam Czar, un grand nom de la mafia locale, il rejoint le milieu criminel en extorquant les commerçants contre une soi-disant “protection”. C’est ainsi que débute une relation amoureuse secrète des plus dangereuses, qui mènera Jules dans une aventure aussi sombre que passionnante.”

Cette histoire de mafia ô combien originale nous vient tout droit de l’esprit créatif d’Anaïs Flogny. Pour sa toute première bande dessinée, cette jeune artiste parisienne livre un tour de force majestueux. Fraîchement diplômée, et après quelques mois en freelance pour des maisons d’édition, cette autrice bourrée de talent nous présente une histoire crue, des personnages touchants, à travers des dessins magnifiques et une plume sincère. Un premier livre très réussi qui marque sûrement le début d’une longue carrière.

Découvrez dès maintenant les premières planches de Rivages Lointains

Hana et Taru : une réflexion politico-fantastique dans un univers champêtre et onirique

“ Taru vit dans un village de chasseurs-guerriers qui, chaque année, se fait attaquer par les dieux de la forêt autrefois pacifiques. Après que sa mère décide de foncer dans la forêt à l’assaut de ces dits-dieux, Taru veut agir. Avec l’aide d’Hana, une jeune humaine prisonnière du village, elles devancent le reste de la tribu et s’aventurent vers ce nouvel ennemi, avec en tête la volonté de comprendre la raison de ces attaques. ”

Cette épopée, pousse à la réflexion sur de nombreux sujets de société, c’est un chef-d’œuvre à deux visages, une co-création réussie. D’un côté, Léo Schilling, à l’écriture, dont l’inspiration est recueillie auprès des enfants avec qui il travaille au quotidien. De l’autre, Motteux, au dessin, diplômé d’une école de bande dessinée et passionné par les décors naturels et aquatiques.

Cet ouvrage représente parfaitement le cocktail explosif de leurs univers et nous livre un voyage inoubliable rempli d’actions et d’émotions au sein d’un univers époustouflant de couleurs, digne des plus grandes histoires d’heroic fantasy. À dévorer de toute urgence !

Découvrez dès maintenant les premières planches d’Hana et Taru

Le Puits : la fable intemporelle qui questionne la mémoire et l’identité

“ Quand Lizzy est bébé, sa famille disparait dans la brume lors d’un combat avec le Léviathan. Depuis, elle mène une vie modeste en vendant des fromages avec son grand-père. Un jour, elle vole trois pièces de monnaie dans un puits et réveille malencontreusement les monstres de la brume. Pour réparer son erreur, Lizzy s’engage dans une quête où les épreuves s’enchaînent et qui explore les thèmes de : la famille, la nature et le merveilleux. “

C’est au talent des deux grandes âmes créatives de cette bande dessinée que nous devons Le Puits. L’histoire nous vient tout droit du cerveau de Jake Wyatt, écrivain, scénariste, dessinateur et directeur artistique, passé par les plus grands studios d’animation. Au niveau des dessins, c’est à l’autrice et illustratrice Choo que nous devons ce style singulier. Iel est très impliquée dans les questions de genre et son travail a immédiatement convaincu Jake Wyatt que c’est iel qui devait illustrer et emmener à la vie son histoire.

Découvrez des maintenant les premières planches de la bande dessinée Le Puits

Ces trois premiers joyaux de Combo révèlent une vraie diversité narrative et artistique, représentative de l’esprit de ce nouveau label. Et, ce n’est que le début. En juin, Combo lancera deux nouvelles bandes dessinées captivantes : No Love Lost de Luca Oliveri et Majo No Michi de Tony Concrete pour apporter à ce jeune lectorat de nouveaux récits poignants avec des dessins à couper le souffle.