3 comptes Insta à suivre pour jardiner en ville

Pas besoin d’avoir un grand jardin pour s’entourer de verdure. La preuve avec ces trois passionnées de nature qui partagent leurs conseils sur Instagram et ailleurs…

C’est le printemps ! Vous vivez en appartement, mais rêvez de faire lever quelques semis, ou de simplement végétaliser votre intérieur ? Voici 3 comptes Instagram pour glaner astuces et inspirations, même quand on s’y connaît très peu.

Pour une jungle intérieure : Marion Botanical

Marion, derrière le compte Instagram @marionbotanical fait de sa pratique du jardinage d’intérieur un véritable rituel bien-être, qu’elle partage sur Instagram et YouTube. Celle qui cumule plus d’une centaine de plantes d’intérieur, livre ses conseils pour jardiner quand on a peu de temps, et peu d’espace ! Idéal pour les plus urbaines…

Pour un potager de balcon : Le Jardin Nourricier

Valéry Tsimba, derrière le compte @lejardinnourricier, partage sa passion pour les variétés anciennes et la permaculture. Dans ses vidéos Instagram, elle dispense moult conseils pratiques précieux pour « repiquer les tomates en godet », « éviter la fonte des semis », « cultiver des laitues en intérieur »… Une vraie mine d’or !

Pour découvrir de nouvelles variétés : Ta mère Nature

Ophélie Damblé, agricultrice urbaine à l’énergie solaire et à l’humour décapant, derrière le compte @ophelietamerenature nous fait découvrir des plantes farfelues et méconnues. Elle nous initie aussi à la guérilla green, qui vise à végétaliser les rues en dispersant des graines dans nos villes. Si la stellaire intermédiaire ou le plantain lancéolé vous intriguent, alors ce compte est fait pour vous. Et pour suivre ses aventures en vlog, et peut-être sauter le pas, rendez-vous sur YouTube !