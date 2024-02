Pour la Paris Fashion Week, même IKEA s’invite à la fête, avec Annie Leibovitz

Du 29 février au 3 mars, IKEA ouvre un espace à Paris pour y exposer sa collab’ avec la grande photographe Annie Leibovitz, ainsi que tout une programmation artistique et culturelle. Expo photo, talks, design d’intérieur, DJ Set, et bistronomie franco-suédoise… Découvrez le programme !

Du 26 février au 5 mars 2024 se tient la Paris Fashion Week pour que les designers présentent leur collection prêt-à-porter femme pour l’automne-hiver 2024-2025. À cette occasion, une foule créative internationale sera donc concentrée à Paris. Et le géant suédois du mobilier a saisi cette opportunité pour présenter sa nouvelle programmation artistique et culturelle, baptisée IKEA+. Au programme : de belles photos de famille dont la personnalité transparaît à travers leur déco, de la bonne musique live, beaucoup de style et de design, et même de la cuisine…

L’expo photo événement d’Annie Leibovitz pour IKEA+

Du 29 février au 3 mars, IKEA+ occupera le 28 rue de Lappe, à Paris, pour présenter notamment son exposition en collaboration avec la grande photographe Annie Leibovitz. C’est la première à devenir artiste en résidence auprès de l’enseigne jaune et bleu. Elle s’est inspirée d’une étude sur la vie à la maison menée par IKEA chaque année qui constatait que 48 % des gens estiment que leur vie à domicile n’est pas représentée dans les médias. Contre cela, la photographe a tiré 25 portraits de famille dans leur foyer, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, en Suède, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis. Ces clichés argentiques que certain·e·s Parisien·ne·s ont peut-être déjà croisé dans le métro seront donc exposés dans l’adresse éphémère d’IKEA+ qui accueillera également d’autres événements.

Des DJ sets rythmeront le pop-up d’IKEA+ le temps de la Paris Fashion Week

Outre cette expo photo d’Annie Leibovitz, 30 artistes rythmeront les journées et soirées d’IKEA+, comme Andy4000, Anetha, Cyrus Goberville, Djibril Cissé aka Tcheba, Fiona, Kiddy Smile, ou encore Miley Serious. Le tout sera retransmirs en direct sur la webradio Rinse France (rinse.fm).

Six stylistes de la Casa93 remixent du IKEA en fonction de leur personnalité et leur savoir-faire textile

Et puisque c’est la Paris Fashion Week, IKEA+ donne carte blanche à des talents de Casa93. Six stylistes de cette formation de mode alternative ont ainsi créé des espaces artistiques en remixant la décoration d’intérieur grâce à leur imaginaire ainsi que leur savoir-faire textile et en stylisme. Ivann Halleur, Gitroïna Isaac, Raphale Nahon, Loreny Tanda, Eva Louisa N’Kie et Juliette Willemet donnent ainsi naissance à six approches pleines de personnalités qui mêlent design d’intérieur et mode.

Nouvelle collection déco, bistronomie franco-suédoise, workshops et talks chez IKEA+

Le lieu abritera également le dévoilement de la nouvelle collection TESAMMANS d’IKEA, fruit de la collaboration avec le duo de designers Raw Color, qui explore l’impact des couleurs dans la maison sur nos émotions.

Les fans de nourriture made by IKEA pourront aussi se réjouir de trouver un espace food qui remixe les spécialités suédoises de l’enseigne à la sauce bistronomie française.

Enfin, des workshops et des talks seront aussi organisés tout au long de ce pop-up IKEA+ qui se tiendra gratuitement et ouvert à tou·te·s du 29 février au 3 mars 2024 au 28 rue de Lappe, 75011 Paris. De quoi clairement donner envie de se sentir comme chez soi là-bas.

