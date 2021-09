Avec le temps, les expositions au soleil, le stress, les cellules s’oxydent. Et même si c’est normal, il existe quelques solutions pour ralentir ce processus. Encore faut-il choisir celle qui vous convient !

Dans l’univers de la beauté, il y a des produits avec lesquels on est familiers, et d’autres qui nous sortent un peu de nos habitudes. Les antioxydants en font partie.

Pourtant, même si on a vite tendance à se dire qu’ils ne font pas partie des produits essentiels à notre routine, ils ont en réalité un rôle plutôt important : éviter le vieillissement cutané prématuré !

Qu’est-ce que les antioxydants ?

Les antioxydants sont un groupe de vitamine, d’oligoéléments, d’actifs et de micronutriments qui, ensemble, permettent de protéger les cellules contre le système d’oxydation causé par les radicaux libres — des molécules qui se stabilisent en affaiblissant les cellules saines.

Cette problématique peut causer plusieurs dégâts à terme : une inhibition de la production de collagène et d’élastine, des rides prématurées ainsi qu’une hyperpigmentation de la peau sur certaines zones.

À quel âge est-il conseillé de commencer à en appliquer ?

Selon une étude américaine publiée dans PNAS (Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America), la peau commence à montrer ses premiers signes de vieillissement aux alentours de 26 ans.

Investir dans un soin antioxydant à cette même période (entre 25 et 30 ans) semble donc être le bon moyen de lutter efficacement contre les radicaux libres qui peuvent provenir du stress ou du manque de sommeil — des facteurs qui surviennent souvent au début d’une vie professionnelle active.

Quel antioxydant pour quel type de peau ?

Comme on vous le dit souvent, toutes les peaux n’ont pas les mêmes besoins. C’est valable pour votre sérum, votre crème hydratante, votre démaquillant et évidemment, c’est aussi valable pour votre soin antioxydant !

Car certains d’entre eux peuvent être plus costauds que d’autres…

Les peaux sèches

Les peaux sèches réagissent plutôt favorablement aux effets du rétinol.

Cet actif issu de la vitamine A est l’antioxydant le plus puissant et le plus efficace qui soit sur le marché cosmétique aujourd’hui. En revanche, il peut être sensibilisant. Pour éviter un effet contreproductif, son pourcentage dans les produits cosmétiques que vous allez utiliser ne doit pas dépasser 0,01% à 0,03%.

Regain de fermeté, coup d’éclat, pores resserrés, anti taches… Ce soin à appliquer deux fois par jour est une véritable cure de jouvence pour la peau.

Sérum rétinol et huile de ricin, Typology, 13,90€

Sérum lissant au bakuchiol (alternative au rétinol), Herbivore Botanicals, 54€

Les peaux grasses

Les peaux grasses à tendance acnéiques seront comblées par les effets de la niacinamide ! Cet actif encore peu connu provient, en réalité, de la vitamine B3 et est particulièrement utile pour traiter l’acné, l’excès de sébum et l’hyperpigmentation.

Évidemment, c’est aussi et surtout un antioxydant qui bloque les radicaux libres provenant du stress, de l’exposition aux UV et de toutes les autres sources de vieillissement prématuré.

Sérum Niacinamide 10%, The Ordinary, 6€

Les peaux sensibles

Les peaux sensibles peuvent très vite réagir à certains actifs trop astringents pour elles. Voilà pourquoi il leur faut un antioxydant qui soit à la fois doux et efficace quand il s’agit de faire reculer les radicaux libres !

La vitamine E est idéale car elle offre des propriétés à la fois anti-inflammatoires et hydratantes. Le bon combo.

Sérum à la vitamine E, Alpha-H, 45€

Les peaux ternes

Les peaux ternes ont besoin d’être reboostées avec un actif comme la vitamine C.

Celle-ci a de nombreux aspects positifs : elle permet d’agir efficacement contre les radicaux libres, stimule les fibroblastes, participe à l’élasticité de la peau et dispose également d’une action dépigmentante pour estomper les taches.

Vous en voulez encore ? Eh bien sachez que « La vitamine C est connue pour résoudre les problèmes de teint courants tels que l’inégalité, la texture rugueuse, les ridules et les cicatrices d’acné… », liste la dermatologue Dr. Mona Gohara pour Byrdie.

Sérum à la vitamine C, The Inkey List, 15€

Alors, vous allez vous y mettre, à l’antioxydant ?

Crédits de la photo de une : Unsplash – @Martin López