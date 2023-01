La technique du Retinol Sandwich permet de réduire les irritations causées par le rétinol

Si le rétinol n’étais pas aussi sensibilisant, on en appliquerait trois fois par jour tellement il est efficace sur la qualité de la peau. On vous dit tout sur le Retinol Sandwich, cette technique d’application du produit qui réduit les risques d’irritations (mais à quel prix ?).

Aussi efficace contre l’acné que contre les signes de l’âge, le rétinol fait partie des actifs cosmétiques les plus populaires de ces dernières années. Mais s’il n’a pas son pareil pour lisser le grain de peau et illuminer le teint, il a quand même un vilain défaut : il n’est pas toujours bien toléré, notamment par les peaux les plus fragiles et délicates.

Sur TikTok, les fans de beauté se sont mis à tester une technique leur permettant de profiter des bienfaits de ce dérivé de la vitamine A, les irritations en moins : le Retinol Sandwich (à ce jour, le hashtag cumule plus de 24 millions de vues sur le réseau social chinois). Mais en quoi ça consiste et est-ce vraiment efficace ? On vous explique.

Le Retinol Sandwich, la méthode pour limiter les irritations dues au rétinol

Comme son nom le laisse deviner, le principe de cette technique est d’appliquer son soin au rétinol entre deux couches de crème hydratante. Pourquoi ? Pour que la première couche de crème limite les effets de l’actif sur la peau, ce qui permettrait de réduire les risques de rougeurs, de sécheresse et de desquamation.

La marche à suivre est simple : après avoir démaquillé et nettoyé sa peau, plutôt que de dégainer tout de suite son tube de rétinol, on applique une première couche fine de soin hydratant. Lorsque ce dernier a parfaitement pénétré, on peut passer au rétinol, et une fois que la crème ou le sérum a bien été absorbé par la peau, on ferme le sandwich avec une seconde couche de crème. Oui, c’est tout bête, mais est-ce vraiment efficace ?

La technique du Retinol Sandwich est-elle vraiment efficace ?

Si la technique du Retinol Sandwich permet de diminuer les effets négatifs du rétinol sur la peau, la première couche de soin hydratant empêche aussi l’actif de vraiment faire son job. Et c’est encore plus vrai si la crème contient des huiles minérales, du squalane, des silicones, du beurre de karité ou encore de la cire d’abeilles, des ingrédients occlusifs qui vont créer un film à la surface de la peau et empêcher le rétinol de pénétrer. Et qui dit pénétration bloquée, dit efficacité amoindrie.

C’est donc une technique intéressante pour les peaux vraiment sensibles, qui vont pouvoir intégrer le rétinol tout en douceur dans leur routine beauté, mais elle n’est pas très utile pour les autres, qui risquent d’attendre longtemps les premiers résultats sur l’éclat ou les rides. Il vaut dont mieux s’en remettre aux conseils d’utilisation fournis avec chaque produit, plutôt que de faire sa propre cuisine.

Le rétinol est un actif puissant qui demande de la patience, mais il mérite qu’on lui laisse sa chance !

Le shopping 100% rétinol pour les petites faims

Sérum intensif Duolys.A — Laboratoires ACM — 29,70 € pour 30 ml

Huile au rétinol A-Gloei — Drunk Elephant — 37 € pour 15 ml

Sérum anti-âge au rétinol pur micro-dosé — Kiehl’s — 49?90 € pour 30 ml

Sérum de nuit rétinol pur rides profondes Revitalift Laser — L’Oréal Paris — 21,90 € pour 50 ml

Sérum Clinical 0,3 % Retinol + 2 % bakuchiol — Paula’s Choice — 68 € pour 30 ml

Crédit photo image de Une : The Junessa Rendon Collection

