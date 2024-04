Cette technique permet de trouver la bonne taille de jeans en 2 secondes sans même avoir besoin de l’essayer

Si vous faites du shopping en boutique physique ou en friperie mais que vous avez la flemme d’essayer un jean de peur qu’il ne vous aille pas, cette technique vieille comme le monde pourrait vous aider. Vu les millions de vues qu’elle fait sur TikTok, plein de gens ne la connaissent pas encore alors qu’elle pourrait vous faire gagner beaucoup de temps ! C’est une bonne astuce pour savoir si un pantalon sera à notre taille.

Vous détestez vous retrouver dans une cabine d’essayage avec un jean dans lequel vous ne rentrez pas ?

Pour éviter de perdre du temps en boutique ou en friperie, cette astuce vieille comme le monde pourrait bien vous faire gagner de précieuses minutes. Vous la connaissiez peut-être déjà, mais vu qu’elle refait des millions de vues sur TikTok, elle pourrait bien devenir une découverte majeure pour de nouvelles générations.

C’est l’astuce express à connaître pour savoir si un pantalon sera à notre taille.

La technique qui permet de savoir si un jean va nous aller avant même de l’essayer

Il suffit de prendre du bout des doigts chaque extrémité du jean de part et d’autre de la taille, et de tenter de faire le tour de son cou avec. Si on parvient pile poil, c’est la bonne taille. Si on n’y parvient même pas, le pantalon sera trop petit. Et si on parvient trop facilement et même qu’on peut superposer le jean sur lui-même après avoir fait le tour de son cou avec, cela risque d’être trop grand.

Bref, c’est une bonne astuce pour savoir si un jean a de grandes chances d’être à notre taille.

La technique de faire le tour de son cou avec un jean pour vérifier la taille est-elle infaillible ?

Cette technique paraît merveilleuse et fonctionne plutôt bien dans la plupart des cas. Mais il y a un mais. Ou même plusieurs.

C’est bien pour choisir un jean à la coupe plutôt droite, et avec le moins d’élasthanne possible. Si vous convoitez un jean très élastique, vous pourrez peut-être rentrer dans un jean avec lequel vous faisiez pourtant difficilement le tour de votre cou.

Cette technique fonctionne aussi plutôt bien pour un jean qu’on compte porter au niveau de la taille. Mais ce n’est pas du tout adéquat pour un taille très basse si vous avez des hanches, ou pour un jean taille haute.

Enfin, si vous avez la taille marquée et les hanches développées, ça reste la loterie. Donc Il vaut mieux toujours passer par la case cabine d’essayage pour éviter les mauvaises surprises. Cette technique du tour de cou doit plutôt permettre de savoir quels jeans valent la peine d’être essayés. Et non remplacer un passage en cabine de boutique, friperie, brocante ou vide-grenier car on suivrait ce hack aveuglément, bien sûr. Le bon sens reste le meilleur accessoire du style.

Et vous, connaissiez-vous déjà cette technique ?

