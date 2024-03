Cette tendance jean qu’on pensait enterrée confirme son grand retour pour ce printemps-été 2024

On le pensait enterré, mais les podiums l’ont déjà ressuscité : le jean slim, voire skinny, fait son grand retour dans les défilés. Aussi bien printemps-été 2024 comme chez Diesel, Coperni, ou encore Acne Studios, qu’automne-hiver 2024-2025 comme vu chez Off-White, Balenciaga, Miu Miu ou encore Schiaparelli. Voici donc comment l’adopter sans le vivre comme un garrot.

Si vous êtes fan de jeans, vous cherchez peut-être régulièrement une nouvelle paire à enfiler. Depuis quelques saisons, la tendance était aux coupes toujours plus larges, jusqu’à ce qu’on arrive au bon vieux baggy si hype dans les années 1990. Seulement, il peut vite faire ressembler à un·e ado rebelle qui aurait perdu son skateboard, ce qui n’est pas toujours du meilleur effet en fonction du cadre professionnel dans lequel on évolue. En revanche, la mode étant un éternel recommencement, après avoir conspué les coupes slims, voire skinny, ces dernières années, voilà qu’on assiste déjà à leur timide retour.

La tendance mode du jean slim ou skinny se confirme ce printemps-été 2024

L’ironie veut même que le summum de la tendance soit de l’adopter avec des ballerines, comme Kate Moss à la fin des années 2000. Oui, c’est déjà le retour de l’esthétique indie sleaze à l’image du personnage de Lola dans le film Lol sorti en 2009 et des baby rockers façon BB Brunes et autres Plastiscines.

Bref, même si on porte bien ce qu’on veut, il faut dire que niveau tendances de mode aperçus sur les podiums, le règne du baggy touche déjà à sa fin, en passe d’être supplanté par le slim et skinny. C’est ce que laissaient déjà présager les collections Pre-Fall 2024 et printemps-été 2024, et que confirment désormais les défilés automne-hiver 2024-2025. On a effectivement vu du skinny jeans chez Miu Miu, Balenciaga, Off-White, ou encore Schiaparelli.

Le retour du jean skinny dans les collections automne-hiver 2024-2024 de Off-White, Balenciaga, Miu Miu et Schiaparelli.

Chaque année en France, il se vend 67 millions de jeans, d’après Le Figaro. Cela représente donc un sacré terrain de jeu pour les designers qui ont tout intérêt à renouveler les coupes pour relancer nos désirs de denim. Reste à rappeler que le plus important consiste à vous amuser avec la coupe qui vous plait à vous, qu’importe ce qu’en disent les podiums.

Jean slim et skinny : comment le porter ce printemps-été 2024 ?

Pour adopter le slim ou skinny, on peut se la jouer comme chez Miu Miu avec une version 7/8, avec des derbies, des moccassins, des ballerines, ou des sabots Birkenstock, ce qui marche dès ce printemps-été 2024. Cela fonctionne aussi avec des sandales comme chez Off-White, ou des santiags comme chez Schiaparelli. En revanche, il vaudra mieux attendre l’automne-hiver pour ne pas mourir de chaud dans des cuissardes moulantes comme chez Balenciaga.

