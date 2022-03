Harry Styles annonce son troisième album… et le retour des ballerines

On le savait occupé par sa tournée Love et attendu prochainement dans le film de sa compagne Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, mais voilà qu’Harry Styles sera bientôt de retour dans les bacs pour un troisième album solo. En ballerines ! Chic, alors ?

C’est à 17 heures pile, heure de la France hexagonale que l’artiste a tweeté la nouvelle : Harry Styles va sortir un nouvel album le 20 mai 2022 : Harry’s House.

Harry Styles sort un troisième album le 20 mai intitulé Harry’s House

La pochette du troisième album d’Harry Styles, Harry’s House, a été dévoilée le 23 mars 2022.

Outre l’heureux événement, qui laisse présager la venue imminente d’un nouveau single, c’est la pochette de l’album qui intrigue. L’ancien membre des One Direction y figure dans le coin inférieur droit d’un salon renversé. Et on se demande par quel artifice une telle magie a pu s’opérer. Est-ce que Harry Styles a été collé au plafond ? Ou est-ce plutôt le cas de la table basse, du sofa, et de la chaise ? Mystère et boules de glue, en attendant de pénétrer dans la maison de Harry par l’écoute de ce troisième album solo, comme le suggère son titre.

Peut-on parler du look d’Harry Styles sur la pochette de son nouvel album ?

Côté look, le compagnon d’Olivia Wilde (pour qui il tiendra le premier rôle masculin dans Don’t Worry Darling) brouille légèrement les frontières de genres, comme à son habitude. L’artiste porte une blouse bouffante, un jean baggy et des ballerines blanches, le tout signé par la jeune créatrice britannique Molly Goddard, dont je vous parlais récemment.

Harry Styles va-t-il contribuer à rendre les ballerines à la mode chez les hommes ?

Si les derniers défilés tentent depuis quelques saisons de réimposer les ballerines aux pieds des modeuses, ces souliers se font beaucoup plus rares aux pieds des hommes, même si les babies et mary-janes masculines tentent une remarquable percée sur les podiums. Mais ces chaussures descendront-elles vraiment dans la rue ?

Alors les deux questions que l’on peut désormais se poser sont : est-ce qu’Harry Styles va faire des émules et donner envie à d’autres hommes de porter des ballerines en dehors des salles de danse ? Et surtout : a-t-on envie de voir ça ? Moi oui.

