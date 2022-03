LOL débarque sur Netflix : retour sur les moments les plus cringe de ce classique des années 2000

Le film LOL est disponible sur Netflix ! Revenons sur les moments les plus drôle et un peu ridicules de ce long-métrage à la fois charmant et gênant, qui a marqué une génération d’ados.

Le 1er mars est un grand jour pour tous ceux et celles qui ont scandé les paroles de Little Sister dans la cour de récréation à l’époque où les sweats American Apparel et la mèche sur le front étaient l’uniforme règlementaire.

Car oui, ce 1er mars, LOL débarque sur Netflix. Vous allez donc pouvoir découvrir ou redécouvrir le film d’adolescents qui a marqué une génération ! Mais aussi remarquer tous les moments les plus drôles, les plus ridicules, et les plus drama de ce drôle de long-métrage…

Puisqu’il faut faire des choix, on ne parlera pas ici du fait que le quotidien de ces ados est quand même très spécifique à certaines jeunes qui vivent dans certains quartiers de Paris, c’est-à-dire un quotidien de riches bourgeois.

On ne s’étalera pas non plus sur le fait qu’ils parlent tous comme s’ils étaient faits de chewing-gum tant ils sont lents.

Mais juste pour vous, on a rematé LOL, rassemblé quelques pépites du film et redécouvert à quel point il est hilarant !

« Tout le monde m’appelle LOL » (sauf que non)

Il fallait que j’en parle. Je suis navrée, mais personne n’appelle jamais Lola « LOL » dans ce film, jamais !

La jeune ado qui vit avec sa mère (et ne fait que de s’engueuler avec elle car elle s’épile « comme une actrice porno ») et fait la fête avec des garçons n’a pas un seul surnom dans toute l’histoire. Ses copines l’appellent Lola, sa mère l’appelle Lola, ses profs l’appellent Lola, sa grand-mère l’appelle Lola. Bref, on nous a menti !

Heureusement qu’à l’époque, c’était encore à la mode d’écrire ce mot par SMS car sinon, il n’y aurait aucune raison que le film s’intitule comme ça.

Les coupes de cheveux des No Shampoo, on en parle ?

Ah, ces coupes de cheveux… c’est toute une époque ! Il y a tellement de mèches, de pics, de masse capillaire dans ce film qu’en 2022, face à tout ça, on ne sait plus où donner de la tête.

Une blague que je n’avais pas repérée en découvrant le film mais que j’ai captée aujourd’hui, c’est que le groupe de musique de Maël s’intitule No Shampoo. Je sais pas vous, mais je trouve que c’est hilarant.

Bah oui : vous imaginez avoir AUTANT de cheveux, y mettre AUTANT de produit, et en plus ne pas utiliser de shampoing ? Quel enfer.

Les pires réparties sont dans LOL (et on en redemande)

Chacun son avis sur la qualité du scénario de LOL, mais il faut dire que certaines des réparties présentes dans ce film sont d’un tel niveau de cringe que ça en devient drôle.

Les deux personnages qui s’engueulent le plus sont Mehdi et Stéphane. Si vous ne savez pas qui sont ces gens, vous ne connaissez pas les bases : il faut donc que vous revoyiez immédiatement LOL. C’est la loi.

En gros, c’est un couple toxique qui s’insulte à longueur de temps. Pendant leurs scènes on a le droit aux pires punchlines de la terre. Par exemple quand Stéphane demande du feu à Mehdi et qu’il lui répond :

« Et celui que t’as au cul ça te suffit pas ? »

C’est si peu fin. Comme le rétorque Paul-Henri lui-même dans la scène : « C’est d’un chic ! »

Autre grand moment : lorsque le personnage de David répond « Nespresso » à sa prof d’anglais demandant à sa classe « what else ? ». Une blague qui nous faisait bien rire à 12 ans, et qui nous donne un coup de vieux maintenant. Quelle vie.

Pierre Niney, big stoner de LOL

Est-ce que vous vous souvenez que Pierre Niney était dans LOL ? Il est si chou, avec sa petite tête d’enfant et même pas une trace de barbe sur son menton !

Il joue un des meilleurs copains de Lola ; quand l’adolescente lui propose qu’ils couchent ensemble, il s’étouffe sur son joint et répond qu’il ne peut pas. Il ajoute alors cette phrase :

« Putain vous êtes vraiment chiante les meufs. Quand on vous respecte pas, on est des connards, et si on vous respecte ça vous fait chier c’est ça ? »

Merci pour cette analyse fouillée des rapports hommes-femmes et du consentement, jeune fumeur de shit. Et à bientôt pour plus de hot takes avec fumée en option !

Le mime. Du vagin. Avec. Un poulet. Cru.

Je pense que ce moment est le plus drôle et le plus débile de tout le film.

Le personnage de Charlotte, la blonde bourgeoise qui aime coucher avec des fils de ministres en secret dans les toilettes du lycée, a une scène assez mythique dans LOL.

Elle est presque la précurseuse de l’histoire finalement, car dans le film, elle est sur MSN (omg qui se souvient) avec un inconnu (qui se trouve être son camarade de classe) et lui fait croire qu’elle insère une caméra dans son vagin pendant que lui se masturbe.

Sauf qu’en réalité, Charlotte met une caméra dans le cul d’un poulet cru. Oui, oui, vous avez bien lu.

Le plus débile, c’est que son interlocuteur commence vraiment à se masturber en pensant qu’il est en train d’admirer l’intérieur de la jeune fille.

Ce qui est, déjà, un délire, mais bon. Pas de kinkshaming ici. Pas de véganisme non plus visiblement.

Droguer sa grand-mère pour passer une bonne soirée

Bon allez, une dernière pour la route.

Alors : levez la main si vous avez déjà drogué votre grand-mère sans son consentement pendant qu’elle surveillait une soirée chez vous, et qu’elle a terminé assommée dans un lit à faire des câlins à votre pote. Nan ? Personne ?

Vous n’êtes vraiment pas aussi fun que Lola et Stéphane !

Car oui, lorsque notre rôle principal organise son anniversaire chez elle, c’est l’idée qui lui vient pour pouvoir faire la fiesta sans que mamie les surveille.

Qui est l’auteur qui a eu cette idée ? Personne ne fait ça voyons ! Qui a envie de faire autant de mal à sa grand-mère ? Et puis c’est super dangereux merde !

Désolée si je m’agace un peu, mais redécouvrir ce film 13 ans après sa sortie m’a fait me rendre compte que beaucoup de moments sont d’une absurdité folle. Cela dit, si vous avez envie d’organiser une petite soirée entre amies histoire de revoir le film pour bitcher sur Lola et sa bande, je vous le recommande !

LOL est sur Netflix

