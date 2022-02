Ah ! Voilà qui jouera Denis Brogniart dans la série parodique de Koh-Lanta signée Jonathan Cohen

Après le succès de La Flamme, Jonathan Cohen prépare Le Flambeau, une série parodique de Koh Lanta, et on sait désormais qui jouera l’inimitable Denis Brogniart.

Avec La Flamme, sortie en 2020 sur Canal+, Jonathan Cohen a fini de rallier à ses rangs les derniers réfractaires à son humour.

Grâce à ce bon con de Marc, aussi lourdingue et gaffeur que le personnage principal du programme Burning Love, de Erica Oyama, dont La Flamme est inspirée, la France a été définitivement séduite par l’humour de Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard, les auteurs de la série.

Après ce beau succès, le trio d’auteurs remet le couvert pour Le Flambeau, une parodie de Koh-Lanta, avec un casting pour le moins attractif, dont un Denis Brogniart étonnant !

Le Flambeau : qui pour jouer Denis Brogniart ?

Certains des acteurs de La Flamme ont rempilé pour l’aventure, parmi lesquels Jonathan Cohen bien sûr, mais aussi Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Ana Girardot, Camille Chamoux, Ramzy Bedia et Pierre Niney.

À leurs côtés vous pourrez retrouver d’autres irréductibles du cinéma français ou encore de Youtube comme Gérard Darmon, Natacha Lindinger, Laura Felpin, Kad Merad, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, Sébastien Chassagne, Thomas Scimeca et Mister V.

Et ça n’est pas tout, puisqu’un petit nouveau vient de se greffer à l’aventure, et il s’agit de l’acteur qui campera, Denis Brogniart : Jérôme Commandeur !

Si la ressemblance physique entre les deux personnalités est légère, pour ne pas dire inexistante, on imagine que le personnage de Jérôme Commandeur reprendra certains des gimmicks de l’animateur vedette et éteindra les flambeaux avec autant de dramaturgie !

En tout cas dans Le Flambeau, Marc et ses adversaires devront s’écharper lors d’épreuves physiques, devront résister aux manipulations mentales et aux trahisons émotionnelles des uns et des autres dans un cocktail tropical dont on a hâte de voir les neuf épisodes, qui s’annoncent d’ores et déjà délicieusement débiles.

Pour ce faire il faudra attendre le mois de mai, même si aucune date précise n’a encore été annoncée.

