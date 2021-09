Encore plus gros, encore plus fort, voici le casting de La Flamme saison 2

Après une première saison dont le concept a passionné les abonnés de Canal+, La Flamme continue sur sa lancée pour une saison 2 dont voici le (gros) casting.

Le 12 octobre 2020, Canal+ a sorti sa série événement La Flamme, dont elle teasait l’arrivée depuis des semaines, à coups de trailers, de teasers, d’interviews et d’affiches recouvrant l’entièreté de nos villes.

Immédiatement, la France est tombée sous le charme de ce bon crétin de Marc, dans cette parodie réjouissante du Bachelor (adaptée de Burning Love, de Erica Oyama), dont le casting et l’écriture ont convaincu une grande majorité du public.

Surfant sur le succès, Jonathan Cohen et consorts ( Jérémie Galan et Florent Bernard à l’écriture), remettent le couvert pour une saison 2 dont le tournage a déjà commencé.

La Flamme saison 2, un casting qui contient à peu près toute la France

L’année prochaine, exit le Bachelor et bonjour l’aventure, grâce à une parodie de Koh-Lanta intitulée Les aventuriers de Chupacabra.

Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical dont on a hâte de voir les neuf épisodes, qui s’annoncent d’ores et déjà délicieusement débiles.

Pour porter cette nouvelle saison de La Flamme, on retrouve quelques anciens du programme — Jonathan Cohen en tête bien sûr, mais aussi Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Ana Girardot, Camille Chamoux, Ramzy Bedia et Pierre Niney.

Mais ça n’est pas tout ! La série jouant sur la popularité de ses acteurs, on retrouvera des « petits nouveaux » bien connus de tous : Gérard Darmon, Natacha Lindinger, Laura Felpin, Kad Merad, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, Sébastien Chassagne, Thomas Scimeca et Mister V.

Autant dire toute la France. Et on exagère à peine.

Le tournage de cette nouvelle saison ayant démarré le 20 septembre, il n’y a pour l’heure pas de date de sortie précise.

Mais gardez un œil ouvert, ça devrait tomber vite !

