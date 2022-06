Le récap content de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, épisode 14 – C’est ton destin

Koh-Lanta : Le Totem Maudit, ça continue ! Comme chaque lendemain d’épisode, retrouvez sur Madmoizelle le récap signé par un fan de Koh-Lanta qui se prend en main.

Tous sur le pont : TF1, dans son inénarrable sagacité, se retrouve avec un épisode de Koh-Lanta en même temps qu’un Nadal-Federer à Roland-Garros. Et tant qu’on y est, l’épisode final est programmé en plein solstice d’été et fête de la musique. Pas de soucis, Koh-Lanta nous promet un épisode “explosif”, et si d’habitude j’eusse calmé vos ardeurs, on peut bel et bien appeler le déminage – cet épisode de Koh-Lanta est bon, bien produit, avec des amorces, des réponses, un blindside (élimination-surprise) et un résultat satisfaisant. De quoi nous redonner espoir sur la dernière ligne droite.

Tous les enseignements stratégiques de sensei Géraldine vont enfin payer

Olga (« la jeune kazakh », ©Denis Brogniart) et Jean-Charles sont soulagés – et ont échappé au dernier couperet arbitraire de la saison. Ils n’ont pas gagné, mais surtout, ils n’ont pas perdu, ils demeurent donc maîtres de leur destin©. Ils rejoignent une autre plage déserte et ont « rendez-vous avec un coffre ». Ils pourront, je l’espère, partager une barbe à papa et regarder Top Gun ensemble*. Après s’être échappés de Denis et ses phrases eschatologiques toutes faites, le duo s’en va sur l’île au trésor.

Regardez, même le papier et sa belle écriture cursive le dit.

Le destin est : pris en mains

Petite déception. On (“on” voulant dire “je”) espérait quelque chose qui puisse être un avantage stratégique, c’était plus ou moins la promesse, un machin lié à une malédiction ou que sais-je, pas le gimmick de « ramener sept bonnes choses dont du chocolat fondu parmi dix ». Au moins, on l’espère, eux n’ont pas fait la grève pour avoir des pains au chocolat.

Cartes magies et cartes pièges

Mais attendez, tout n’est pas perdu. Si les lettres des candidats sont bien présentes (ils sont encore sept, ça leur fait une porte de sortie “neutre” offerte), on constate la présence d’un mystérieux « avantage stratégique offensif » et « avantage stratégique défensif ». Sachez que personne, en fin de saison et une caméra braquée sur la truffe, ne dira « oh non merci ça va ».

Il serait intéressant de savoir comment ils vendraient ça aux autres et combien de temps pourrait tenir ce secret – Olga est une ex-jaune et très proche de la sortie. On va le voir, ils vont effectivement faire grand mystère et striker avec. Les deux partagent les énigmes alors déroulées, que JC décrypte sans mal. Ils ont, en plus, la présence d’esprit de ne jamais considérer les lettres, vecteur alpha de drama, sinon une pour Olga dont elle saura profiter à l’écart sans rien dire. On ne peut pas faire mieux.

Pendant ce temps, Fouzi rentre dans le Center Park du jury, et cette séquence nous apprend une chose : il semble sensiblement moins anti-Ambre qu’anti-François, mais grossomodo anti-vert. Gardons ça en tête, je reste convaincu que c’est la meilleure piste de duo final, mais cela veut dire qu’un vert doit être accompagné d’un autre vert s’il veut avoir une chance, et les dynamiques commencent à évoluer ; ce n’est plus une garantie. En gros, Ambre et François doivent arriver de concert pour, probablement, faire gagner Ambre.

TOP POUR MANGER !

Après ce zoom-pâtes impromptu qui m’a infligé une petite crise cardiaque, les sept aventuriers restants font bombance avec un kilo de riz et de pâtes supplémentaires. Nicolas a très faim, et il ironise. « Ça va être violent, ça va être très violent, ça va être bestial ». Et top, vous avez une séquence trompeuse pour le teaser de la semaine précédente. Peut-être que c’est un jeu entre eux ? Dans Survivor, quand la récompense d’un jeu de confort est un sponsor évident, ils en font des tonnes pour s’attirer du temps de caméra, c’est toujours hilarant.

Mais pourquoi Ambre a-t-elle envoyé Jean-Charles au casse-pipe ? C’est la question que ce dernier se pose. « Ce n’est ni un choix d’affinité, ni un choix stratégique », se justifie la jeune femme. J’en conviens, j’ai aussi l’esprit d’escalier, mais dire indirectement « je m’en fous de toi » n’est peut-être pas la meilleure des options, Ambre !!!! Le problème, que la narration souligne et surligne, c’est ce bloc d’anciens verts – sans qu’on ne sache vraiment s’il est virtuel ou pas. M’est avis que oui, pas nécessairement par esprit clanique, mais qu’il est bien là.

Pendant ce temps, au quartier général

Olga cherche des trucs et trouve son vote supplémentaire.

Les autres aventuriers mangent des pâtes.

JC est content.

Nicolas parle de pâtes comme s’il parlait d’un porno. Dont acte :

Comme vous êtes des ptits gourmands, j’ai apporté le dessert





JC sort des cookies et les aventuriers deviennent dingues. Même si les cookies sont VERTS. Un hommage au futur duo final, sûrement. En tout cas, ils lui donnent de la force, et il trouve l’avantage défensif – un collier d’immunité à jouer uniquement sur ce round. Je suppute que la production en a un peu marre de voir des colliers mal joués, dans le vide ou juste jamais sortis, et pousse les aventuriers au cul.

C’est l’antépénultième épisode, donc ça signifie ce satané enchaînement de poutres toujours mis à ce stade du jeu (il ne manque plus que les sacs à se refiler dans les épreuves mythiques© de Koh-Lanta), et on ne sait pas trop l’intérêt de la chose puisqu’Olga, acrobate, va tous les exploser. Le match Ambre/JC aura-t-il lieu ? On en doute tous très fort – ils sont littéralement les deux premiers à perdre, peut-être ont-ils fait un combat de pouces sur le banc de touche.

Attention à la mousse !

On pourrait deviser sur les obstacles rigolos et périlleux mis en place par la production (pont de cordes anti-gonades, poutres tueuses de genoux, bandes savonnées et bancs de piranhas), et c’est effectivement Olga qui triomphe… et posons-nous deux secondes. Sa cote monte un peu, elle aussi, avec cette victoire. Il faudra encore passer un round, mais après, elle aura toutes ses chances, et a tout pour dominer sur les poteaux, où il vaut mieux être acrobate que cordiste ou Fuze Tea (même si l’on est classé Nutriscore A). Dans mon papier prédictions, Olga serait-elle la véritable Samira de la saison ? C’est ce qu’on va voir.

Le Yalta de la Stratégie (2022)

JC le MVP

Et là, je vous l’avoue, je crois que j’ai vécu le plus gros pic d’intérêt depuis quelques éons sur le Totem Modzi (absent cet épisode, on adore les symboles). Olga est immunisée, Bastien a son amulette, JC a un pouvoir offensif. Donc littéralement tout le fond de la chaîne de commandement est en position de force, et on peut espérer un petit coup d’état – il ne reste que le trio voué à percer, et Géraldine, qui fomente des plans secrets avec tout le monde, #nousachons. JC met son nez dans le caca à tout le monde, toujours avec nonchalance, il retourne Géraldine, et utilise de concert avec Olga leurs avantages, certes providentiels, mais utilisés avec le maximum d’efficacité.

Ça dépouille. Deux votes annulés pour Jean-Charles, Géraldine reçoit ses trois premiers votes, et au premier vote Nicolas… on sait qu’il est fini. L’agent double pourra gna-gna-gner jusqu’à plus-soif dans la résidence du jury final (après avoir demandé qui vote pour qui, histoire de nous brosser dans le mauvais sens du poil une dernière fois). Mais ne serait-ce pas une masterclass de JC ? C’était une utilisation parfaite des cartes en mains – le vote supplémentaire a fait juge de paix – ça vire quelqu’un dont la situation était intenable, et ça définit les groupes finaux qui interagissent. Les ex-verts, qui n’ont pas trop l’air de comprendre ce qu’il se passent (mais agissent-ils réellement comme un groupe ?) et les autres, qui réagissent. JC est le joueur de l’épisode, de très loin, et ses chances remontent avec Olga.

Gneu gneu gneu

Ces points du récap n’ont pas été choisis par Olga et JC

*Oui, bon, vous l’avez-vu, je n’ai pas eu de rendez-vous depuis des éons. J’écris des récaps de Koh-Lanta.

Bizarre, l’épisode qui dégaine des coming-next pour la partie suivante, comme si c’était Secret Story. C’est pas le contenu qui manquait, pourtant, mais avec celui de la semaine précédente, il y avait pourtant de quoi rythmer un vrai épisode de deux heures sans trop de temps mort.

Nicolas, poète et bi-classé prophète : « Le fustier, il nous niquera tous ». À dix mètres du prévenu.

JC, philosophe : « Le luxe, c’est pas une grosse voiture et une grosse maison, mais de bons compagnons et un bon cadre de vie ».

Ambre, diplomatique : « Je suis allée à l’encontre du choix du cœur ». (Je me suis endormi quelque part vers “choix”).

À lire aussi : Le récap salé de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, épisode 13 – Je zappe et je mate