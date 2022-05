À Roland-Garros, la joueuse Zheng Qinwen parle de l’impact de ses règles

Parler de ses règles dans le sport de haut niveau reste difficile encore aujourd’hui. En affirmant que ses performances en ont pâti, la joueuse chinoise Zheng Qinwen contribue encore un peu plus à lutter contre ce tabou.

C’est encore un sujet très difficile à aborder ouvertement dans le sport et chaque prise de parole sur le sujet compte : avoir ses règles quand on est une athlète professionnelle, qui plus est lors d’une compétition de grande envergure, ça n’a rien d’anodin. La joueuse de tennis chinoise Zheng Qinwen, 19 ans, vient d’en faire les frais et en a parlé ouvertement alors qu’elle vient d’être éliminée en match de huitièmes de finale au tournoi de Roland-Garros.

Ce lundi 30 mai, à l’issue du match contre la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, Zheng Qinwen a affirmé que certes sa jambe l’a fait souffrir mais ce sont surtout ses douleurs menstruelles qui ont eu un impact sur son jeu, sans toutefois mentionner ouvertement le mot « règles » :

« C’est un truc de filles, vous savez. Le premier jour, c’est toujours tellement dur, et je dois jouer et j’ai toujours tellement mal le premier jour. Et je ne peux rien faire contre ça. »

Ajoutant qu’elle préférerait « être un homme sur le court » afin de « ne pas souffrir autant », elle a reconnu que ses règles ont un impact sur sa condition physique et donc sur ses résultats dans la compétition :

« Si je n’avais pas mal au ventre, je crois que j’en profiterais plus, je courrais mieux, je frapperais plus fort, je pourrais donner plus sur le court. C’est dommage de ne pas pouvoir donner tout ce que je peux aujourd’hui. »

Les règles et leur impact sur les performances

Zheng Qinwen n’est pas la première à aborder le sujet.

Lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, la nageuse Fu Yuanhui, une autre sportive chinoise, avait elle aussi évoqué ses règles en parlant de ses performances lors d’une épreuve de 4×100 mètres avec ses coéquipières :

Sur Madmoizelle, ce sont aussi les témoignages d’autres sportives, comme la judokate Margaux Pinot, qui vont dans ce même sens et qui évoquent des stratégies pour se préserver, adapter son entraînement, ménager son corps et son énergie… sans avoir à forcément passer par la prise de la pilule pour carrément supprimer les règles. Preuve que le sport de haut niveau commence tout juste à prendre la mesure de cet enjeu.

Crédit photo : match de Zheng Qinwen face à Simona Halep le 27 mai 2022 Roland Garros (capture)