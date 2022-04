Sois bonne et ramène une médaille : les sportives aussi souffrent des diktats de beauté

Tiraillés entre esthétisme et performance, les corps des sportives de haut-niveau sont sans cesse scrutés et critiqués. Des jugements qui n’ont pas seulement un impact sur la santé et le bien-être des sportives, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences sur leur carrière.

C’est ce que constate tristement Alizée Morel, ancienne championne de France du 400m et 800m nage libre.

Cela fait maintenant un peu plus de six mois que la nageuse a annoncé faire une pause dans sa carrière sportive ; depuis, la Réunionnaise essaie d’apprendre peu à peu à aimer son corps qu’elle a longtemps jugé.

« Mon corps a toujours été un sujet sensible . À un moment, j’étais la plus petite de l’équipe de France, je faisais 10kg de moins que les autres. Donc dès le début ça a été un peu tabou, je me sentais plus fragile, moins puissante. Jusqu’à mes 18-20 ans, j’avais un peu honte de mon petit gabarit. »

Les remarques et les critiques constantes de son environnement sportif continuent de la faire complexer et en vouloir à son corps, jamais assez parfait pour ses entraîneurs.

« En 2016, je voulais me qualifier pour les Jeux olympiques de Rio sur le 200m. Je rate mon temps et échoue à quelques centièmes. Je sors du bassin, déçue, et là mon entraîneur me dit : “Avec le gabarit que tu as, c’est déjà bien ce que tu as fait, tu pourras pas aller plus loin”. »

À ce moment-là, Alizée Morel se dit qu’elle est peut-être au bout de ses capacités, que son entraîneur a sûrement raison… Mais finalement, elle ne lâche rien et l’année d’après améliore considérablement son temps au 200m.

Des remarques de la part d’entraineurs remettant en cause ses capacités à cause de sa morphologie, Solène Gallego, ancienne championne de France du 50m brasse, en a elle aussi subies.

Pendant six mois, l’athlète essaie alors de perdre du poids à travers des entraînements ciblés, des circuits de cardio et des programmes diététiques.

« J’ai limite fait un burn-out de la natation. J’avais même plus envie de rentrer dans l’eau. On me parlait sans cesse de mon poids, mais rien ne fonctionnait. Alors je stressais et plus je stressais, plus j’avais du mal à perdre du poids.

Que ce soit la prépa mentale ou physique, le diététicien ou mon entraineur, tout le monde ne me parlait que de ça. Ils ne voyaient plus que Solène, la fille qui doit perdre du poids et pas Solène, la nageuse qui cherche à performer. »