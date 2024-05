Accusé de violences conjugales, ce joueur de tennis, présent à Roland-Garros, ne compte pas assister à son procès

Le joueur de tennis Alexander Zverev, qui s’illustre actuellement par ses exploits sportifs à Roland-Garros doit être jugé dans deux jours pour violences conjugales à Berlin. Il ne compte pas assister à son procès.

Il a battu Rafael Nadal lundi 27 mai. Le tennisman Alexander Zverev, 4ᵉ mondial, ne semble pas perturbé par son procès pour violences conjugales à venir, le 31 mai, à Berlin. Suspecté de violences conjugales, le joueur a déclaré qu’il ne se présenterait pas au tribunal puisque la date de l’audience se situe en plein milieu du tournoi parisien.

Le mis en cause nie les accusations

Au sujet de son procès, le joueur de tennis s’est déclaré serein. « J’ai confiance dans le système judiciaire allemand. Je crois en la vérité. Je sais ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait. Il n’y a absolument aucune chance que je perde ». Et d’ajouter, non sans arrogance : « C’est pour ça que je peux jouer tranquillement et mes résultats, en particulier mon titre à Rome, l’ont prouvé. »

Comme le retrace l’AFP, Alexander Zverev a contesté en justice une ordonnance pénale du tribunal d’instance de Berlin lui ayant infligé en octobre 2023 une amende de 450 000 euros pour « coups et blessures ». Huit dates d’audience sont prévues d’ici juillet, mais aucune comparution personnelle n’a été ordonnée. Les faits qui lui sont reprochés remonteraient à mai 2020. Une plaignante, dont l’identité n’est pas spécifiée dans la procédure judiciaire, aurait saisi la justice, accusant le joueur de 27 ans l’avoir « maltraité[e] physiquement dans le cadre d’une dispute et d’avoir porté atteinte à sa santé », selon le compte-rendu du tribunal. Il s’agirait de l’ex-compagne du joueur, Brenda Patea.

« Ce sont des conneries. N’importe qui avec QI un tant soit peu correct comprendra la situation. Je ne vais pas commenter davantage parce qu’il va y avoir une procédure », a répondu Alexander Zverev, qui continuent de nier les accusations le visant depuis le début de la procédure ouverte par le paquet de Berlin, en juillet 2023.

Ce n’est pas la première fois que le joueur est visé par des accusations de violence. En janvier 2023, faute de preuves suffisantes, l’ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, avait classé une autre enquête ouverte suite à des allégations de violences domestiques émanant d’une autre ex-compagne, Olga Sharypova. Cette dernière n’avait pas saisi la justice.

