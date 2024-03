« Vengeance », « accident »… quelle est la stratégie de défense de Stéphane Plaza, accusé de violences conjugales ?

Stéphane Plaza, qui est accusé de violences conjugales et maltraitances par trois ex-compagnes, a été entendu par la police ce mardi 12 mars.

Alors qu’il est sous le coup d’une enquête préliminaire pour violences conjugales, ce mardi 12 mars, Stéphane Plaza a été entendu par la police. Et ses arguments de défense sont assez classique : selon lui, les trois victimes présumées ont porté plainte par vengeance.

Selon BFMTV, l’animateur de M6 confronté aux deux plaignantes qui l’accusent de maltraitances et violences conjugales. L’une des trois victimes présumées accuse le présentateur de télévision de « harcèlement moral », tout en évoquant dans sa plainte des morsures à deux reprises et un comportement menaçant et violent. Plaza, lui, plaide pour l’accident.

Une deuxième plaignante a expliqué devant la police que le 25 avril 2022, Stéphane Plaza l’aurait violentée, lui cassant un doigt et lui en luxant deux autres. Il l’aurait collée contre un mur en plaçant un bras sous sa gorge. En revanche, sur les nombreux SMS échangés tels que : « Qu’est-ce que je vais faire la prochaine fois ? Je te boxe ? » ou « Comment j’ai attendu 51 ans pour être violent ? », il aurait reconnu avoir été trop loin.

Enfin une troisième plaignante a également décrit le comportement menaçant et violent de Stéphane Plaza en racontant, notamment qu’il l’avait menacée, un jour, dans un restaurant avec une fourchette alors qu’elle le questionnait sur son infidélité. Là aussi, Stéphane Plaza nie les accusations. Selon lui, cette femme aurait porté plainte par vengeance, car elle n’aurait pas supporté la rupture, affirme BFM TV qui a eu accès à l’audition.

« Humiliations, menaces, violences verbales »

Comme révélé dans une enquête publiée sur Mediapart en septembre 2023, trois anciennes compagnes accusent Stéphane Plaza « d’humiliations, de menaces, de violences verbales et, pour deux d’entre elles, de maltraitances physiques »

Plus tôt dans la journée, il avait par ailleurs publiée un message sur Instagram. Sans révéler qu’il se rendait devant les enquêteurs, il s’est félicité de pouvoir « s’exprimer pour la première fois ». « Ce moment éphémère ne sera bientôt qu’un lointain souvenir », a-t-il aussi estimé. En décembre dernier, il avait assuré en décembre dernier « avoir la conscience tranquille ».