Stéphane Plaza comparaîtra en août pour « violences conjugales »

L’animateur est accusé par plusieurs ex-conjointes de violences physiques et psychologiques.

Il s’était réjoui de « pouvoir s’exprimer pour la première fois ». Auditionné dans le cadre de l’enquête préliminaire qui le vise pour violences conjugales, puis placé en garde à vue pendant 48 heures, l’animateur star de M6, Stéphane Plaza, a été remis en liberté avec une date de comparution fixée à la fin de l’été. Il devra répondre de ses actions devant le tribunal correctionnel.

Placé sous contrôle judiciaire

À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté à un magistrat du parquet, qui lui a remis une convocation pour des violences physiques et psychologiques entre août 2018 et avril 2022 sur l’une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des violences psychologiques sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022. En outre, le Parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire jusqu’au procès.

Devant les enquêteurs, Stéphane Plaza s’est cramponné à sa version des faits et nie en bloc les accusations dont il fait l’objet, selon les informations de BFMTV. Au sujet de la compagne à qui il aurait cassé et luxé trois doigts dans un accès de colère, l’animateur affirme qu’il s’agissait d’un accident.

