Stéphane Plaza dément les violences conjugales dont l’accusent 3 ex-compagnes : « Des accusations diffamatoires »

Dans une enquête de Mediapart, trois anciennes compagnes de l’agent immobilier ont témoigné des violences conjugales qu’elles ont subies. L’animateur de M6 dément.

Dans une enquête parue dans Mediapart jeudi 21 septembre, l’animateur-star de M6 Stéphane Plaza est accusé par trois de ses anciennes compagnes de violences physiques et psychologiques.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que l’agent immobilier s’en défende. Un communiqué, publié par ses avocats le même jour, dénonce « des accusations diffamatoires et injurieuses » envers l’animateur.

« Mediapart s’est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité » de Stéphane Plaza, « se rendant ainsi complice du dénigrement public à l’encontre de ce dernier, alors qu’elles sont visées par une plainte pénale qu’il a déposée (contre elles) pour harcèlement et cyberharcèlement », peut-on encore lire.

De son côté, M6 a régi sur X (ex-Twitter), affirmant prendre « acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées ».

Violences physiques et menaces de mort

Dans les témoignages recueillis par Mediapart, l’une de ses ex-compagnes, Jade*, a révélé qu’une fois, l’animateur aurait attrapé sa main et lui aurait tordu les doigts, provoquant une « fracture de l’annulaire avec arrachement osseux ». À un autre moment, il l’aurait plaquée contre un mur, avec « son avant-bras en travers de sa gorge ». Il lui aurait asséné un coup de poing à l’épaule, qui l’aurait fait tomber à la renverse. Tandis que deux autres, Éva* et Julia*, témoignent d’avoir subi des menaces de mort pour la première, et de multiples intimidations pour la seconde.

Les témoignages recueillis dénoncent des faits d’humiliation, de dénigrement, et de menace. À cela s’ajoute, pour deux des femmes interrogées, des agressions physiques.

*Les prénoms ont été modifiés