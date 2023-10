Affaire Stéphane Plaza : la justice ouvre une enquête pour violences conjugales

Accusé de violences physiques et psychologiques par trois ex-compagnes, l’agent immobilier et animateur star de M6 fait désormais l’objet d’une enquête pénale pour violences conjugales.

M6 va-t-elle pouvoir continuer à défendre longtemps Stéphane Plaza ? Alors que la chaîne a pris le parti de garder à l’antenne son animateur phare en ne déprogrammant pas, mardi 10 octobre, l’émission « Recherche appartement ou maison », ainsi que le documentaire qui suivait « Stéphane Plaza : voyage avec mon père », la justice pourrait lui faire changer d’avis.

Dans la soirée du 10 octobre, le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête pour violences conjugales contre Stéphane Plaza, confirmant une information de Mediapart. Le 21 septembre dernier, le journal d’investigation avait en effet révélé dans une enquête que l’agent immobilier était accusé de violences conjugales par trois ex-compagnes.

L’une d’elles racontait notamment que l’animateur lui avait cassé trois doigts, tandis qu’une seconde avait déposé une main courante à son encontre après avoir subi selon elle des « violences, dénigrements et menaces de mort ».

« Deux courriers de femmes ont été reçus au parquet de Paris reprochant des violences commises » par Stéphane Plaza « au cours de (leur) relation », a précisé le parquet.

Ce tournant judiciaire intervient alors qu’un rassemblement était organisé dans la soirée du 10 octobre devant le siège de M6 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) à l’appel de militantes féministes. La créatrice de #MeTooMedia Mathilde Viot ainsi que les journalistes Hélène Devynck et Alice Coffin faisaient partie des protestataires. Interrogée par ELLE.fr, cette dernière a déclaré :

« Aujourd’hui, un documentaire à la gloire de Stéphane Plaza est programmé et maintenu, alors même que l’animateur n’a pas nié les faits, et que plusieurs SMS à l’appui ont été dévoilés. Ce sont souvent les mêmes mécanismes de défense qui sont utilisés : en l’occurrence, le présentateur est présenté comme un « fils de » formidable, avec ce message en filigrane qui joue sur l’affect et l’émotion : ‘Regardez comme cet homme est merveilleux, et comme il souffre. C’est d’autant plus problématique qu’on parle d’une personnalité extrêmement connue des Français, et très populaire auprès des enfants. »

Alice Coffin pour ELLE.fr