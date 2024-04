Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales survenues bien avant 2016

Dans une nouvelle requête déposée jeudi 4 avril, Angélina Jolie, qui avait déjà accusé Brad Pitt de violences intrafamiliales lors d’un trajet en avion remontant à 2016 (qui aurait mené à la dissolution de leur mariage), a affirmé ce jeudi 4 avril avoir subi des violences physiques de la part de son ex-mari bien avant le fameux vol.

Voilà un peu plus d’un an qu’Angelina Jolie et Brad Pitt se livrent à une guerre juridique autour du domaine viticole qu’ils partageaient et dont l’actrice a vendu ses parts fin 2021. Celle-ci avait décidé de les céder à un oligarque russe plutôt qu’à Brad Pitt, ce qui avait suffisamment irrité ce dernier pour qu’il intente une action en justice à l’encontre de son ex-épouse quelques mois plus tard, en février 2022.

En réponse, les avocats d’Angelina Jolie avaient affirmé qu’elle n’avait vendu ses parts du Château Miraval au groupe russe Stoli qu’après que Pitt a exigé en dernière minute que soit ajouté au marché qu’ils s’apprêtaient à conclure une « une clause visant à interdire à Angelina Jolie de parler publiquement des événements qui ont conduit à l’échec de leur mariage ». Selon le contenu d’un rapport du FBI rendu public en 2022, l’acteur aurait attaqué physiquement Jolie et leurs enfants lors d’un trajet en avion privé en 2016.

Une nouvelle requête judiciaire

Jeudi 4 avril, l’actrice a déposé une nouvelle requête judiciaire auprès de la cour supérieure de Los Angeles, révélant que Brad Pitt aurait levé la main sur elle bien avant 2016, bien que ce trajet en avion ait marqué un tournant décisif dans leur mariage : « C’est à l’occasion de ce vol qu’il s’en est pris pour la première fois aux enfants. Jolie l’a alors immédiatement quitté » ont retracé les avocats de l’actrice.

Expliquant que cette bataille judiciaire autour du vignoble aurait pu être évitée si Brad Pitt n’avait pas tenté d’étouffer les violences présumées commises sur son épouse, les avocats d’Angelina Jolie ont ajouté dans un communiqué transmis au Los Angeles Times et cité par média Jezebel : « M. Pitt a refusé d’acheter les parts de Mme Jolie quand elle n’a pas accepté d’être réduite au silence par son accord de confidentialité ».

En mars, un tribunal a rejeté cinq des six requêtes déposées par Brad Pitt contre Angelina Jolie dans le cadre de cette affaire, dont l’obligation pour Angelina Jolie de payer des dommages et intérêts à son ex-époux et l’attribution à Pitt des anciennes parts de l’actrice. « Le juge a rejeté la plupart des demandes de M. Pitt parce qu’elles n’ont pas de fondement juridique », a commenté l’avocat d’Angelina Jolie dans la presse américaine. « Le procès de M. Pitt n’a jamais porté sur un différent commercial, mais sur ses tentatives de dissimuler de graves abus, et nous sommes heureux que le juge ait rejeté une grande partie de la plainte de M. Pitt ».

