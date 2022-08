Brad Pitt aurait agressé Angelina Jolie dans un avion, et elle a porté plainte… contre le FBI

Leur divorce enfin prononcé, Brad Pitt a porté plainte contre Angelina Jolie pour une sombre affaire de vin. Aujourd’hui, on apprend qu’elle a porté plainte, non contre l’acteur, mais contre le FBI autour du vol privé où tout a basculé pour l’ancien power couple préféré d’Hollywood.

C’était l’un des power couples d’Hollywood qui faisait le plus fantasmer l’Occident. Pourtant, à mesure que leur séparation s’officialise, des détails toujours plus sombres émergent, présentant Brad Pitt comme étant l’auteur de violences présumées à l’encontre d’Angelina Jolie et leurs enfants. Beaucoup de choses semblent s’être joué dans un mystérieux vol dans leur jet privé, le 15 septembre 2016.

La famille était alors au grand complet : Brad Pitt, Angelina Jolie, et leurs 6 enfants ont décollé de Nice pour atterrir à Los Angeles. Une voiture a embarqué la mère et les enfants pour dormir à l’hôtel, tandis que le père est rentré seul chez eux. Cinq jours plus tard, Angelina Jolie a demandé le divorce. Mais que s’est-il vraiment passé dans cet avion ? Et pourquoi ce vieil incident ressurgit aujourd’hui pour en révéler beaucoup plus sur les affres d’un des ex-couples les plus célèbres d’Hollywood ?

Brad Pitt à Angelina Jolie : « Tu fous en l’air cette famille ! »

La rumeur (relayée par US Weekly, notamment) veut qu’une dispute ait éclaté au sein du couple, et qu’un des enfants, Maddox (15 ans au moment des faits présumés) se soit interposé. Brad Pitt aurait alors violemment repoussé son fils. Ce dernier aurait témoigné en défaveur de son père durant la procédure judiciaire pour savoir qui aurait la garde.

Aujourd’hui, un procès anonyme de 2016 autour d’une plaignante qui accusée son « ex-mari » de l’avoir agressée dans un avion privé resurgit. Car il vient d’être révélé qu’il s’agissait en fait d’Angelina Jolie et de Brad Pitt. Et les faits semblent encore pires que ce que la rumeur croyait savoir.

En effet, d’après le média Puck, l’actrice aurait dit à un agent du FBI que l’acteur les aurait « physiquement et verbalement agressés », elle et leurs enfants, durant le vol. Brad Pitt aurait même amené Angelina Jolie jusqu’au fond de l’avion pour la prendre à part, par les épaules, et lui hurler dessus : « Tu fous en l’air cette famille ! »

Une autre altercation physique aurait eu lieu et aurait causé des blessures au coude de l’actrice. L’acteur lui aurait également versé de la bière dessus. Évidemment, lui et son équipe d’avocat nient ces accusations.

Angelina Jolie n’a pas porté plainte contre Brad Pitt mais contre le FBI

En fait, Angelina Jolie a porté plainte, anonymement, contre le FBI justement pour obtenir des documents liés à l’enquête fédérale en cours contre Brad Pitt. L’enquête en cours : maltraitance d’enfants. On peut notamment lire dans le dépôt de plainte de l’actrice, rapporté par Variety :

« Mme Doe [c’est comme ça qu’on surnomme les femmes souhaitant rester anonyme, ndlr] a recherché les informations retenues pendant [plusieurs] années dans le but de s’assurer que ses enfants reçoivent des soins et des conseils qualifiés pour remédier au préjudice subi. […] Les informations retenues par le DOJ [Department of Justice, l’organisation mère du bureau fédéral d’enquête (FBI), notamment] et le FBI contiennent des preuves du préjudice. Le refus persistant de cette information à Mme Doe, une victime de l’agression elle-même, a entravé et continue d’entraver ses efforts pour obtenir pour ses enfants les soins continus et les soins médicaux nécessaires, et nuit encore aux enfants dans le système de la loi familiale. »

Brad Pitt semble déjà commencer une opération de réhabilitation de son image

En effet, le FBI et le département des services dédiés à l’enfance et aux familles de Los Angeles ont ouvert une enquête en 2016 autour de Brad Pitt. Justement parce que celui-ci aurait levé la main sur son fils, Maddox, de 15 ans, dans ce fameux vol privé du 15 septembre 2016 où tout aurait basculé.

À l’heure actuelle, l’houleux divorce a enfin été prononcé en octobre 2021, et aucune plainte contre l’acteur n’a été déposée. Mais lui vient de porter plainte contre elle, pour nuisance à ses activités vinicoles. Vous avez dit diversion ?

Même si comparaison n’est pas raison et toutes choses égales par ailleurs, vu le chaos misogyne des procès opposant Johnny Depp et Amber Heard, on peut en partie comprendre l’éventuel pourquoi… D’autant plus que Brad Pitt enchaîne aujourd’hui les apparitions médiatiques remarquées, dont de nombreuses confidences façon homme brisé en repentance. Comme s’il cherchait déjà à réhabiliter son image pendant qu’il écorne celui de son ex-femme, et ravive la flamme de ses fans en vue d’éventuels procès à venir… Do you get déjà vu ?

