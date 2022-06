Amber Heard s’exprime enfin sur son procès contre Johnny Depp : « Comment auraient-ils pu me croire ? »

Quelques semaines après le verdict du procès qui l’opposait à son ex-mari Johnny Depp, Amber Heard sort du silence en accordant une interview, bientôt diffusée aux États-Unis.

C’est auprès de la journaliste de NBC Savannah Guthrie que Amber Heard s’est confiée pour la première fois sur l’issue du procès contre Johnny Depp qui s’est terminé le 1er juin 2022, après des semaines d’audience suivies et commentées en direct.

L’interview sera diffusée le 17 juin mais quelques images ont déjà été dévoilées.

« Vous ne pouvez pas dire que vous trouvez ça juste »

Dans les quelques minutes mises en ligne ce 13 juin, Amber Heard est revenue sur la décision du jury justement. Celle de la reconnaître coupable de diffamation et de la condamner à devoir verser 10 millions de dollars à son ex-mari. Lui aussi devra lui verser 2 millions de dollars. L’actrice s’exprime aussi sur la vague de harcèlement en ligne, les attaques misogynes dont elle a fait l’objet pendant plusieurs semaines et l’impact que cela a eu sur le procès.

« Je ne crois pas que les gens devraient savoir tout cela, donc je ne le prends pas personnellement, mais même quelqu’un qui est sûr que je mérite tout cette haine et ce vitriol – même si vous pensez que je mens, vous ne pourriez pas me regarder droit dans les yeux et me dire en face que vous pensez que sur les réseaux sociaux, il y a eu une juste représentation. Vous ne pouvez pas me dire que vous trouvez ça juste. »

Chose surprenante, Amber Heard affirme ne pas en vouloir au jury qui l’a déclaré coupable, en dépit des éléments qui leur étaient présentés.

« Je ne leur en veux pas. En fait, je les comprends. C’est quelqu’un de très aimé, et les gens ont l’impression de le connaître. C’est un acteur fantastique. »

Difficile d’ignorer les sous-entendus et les doubles sens de cette dernière phrase.

« Leur tâche était de ne pas se laisser éblouir par cela », rappelle la journaliste. « Leur boulot était de regarder les faits et les preuves et ils n’ont pas cru votre témoignage ou les preuves que vous aviez. »

Amber Heard affirme que tout a été fait pour ternir sa parole :

« Comment auraient-ils pu me croire, après avoir entendu trois semaines et demi de témoignages disant à quel point j’étais une personne pas crédible et qu’il ne fallait pas croire un seul mot qui sort de ma bouche ? »

Les avocats d’Amber Heard ont défendu le choix de l’actrice de sortir du silence, alors même que son ex-mari ne s’en est pas privé à la suite du verdict :

« L’équipe juridique de Johnny Depp ont eu les médias pendant des jours après le verdict avec de nombreuses déclarations et interview à la télévision, et Depp lui-même a fait la même chose sur les réseaux sociaux. Amber Heard veut simplement répondre à ce qui a été dit de façon agressive la semaine dernière ; elle le fait en expriment ses pensées et ses sentiments, dont la plupart ne pouvait pas être exprimée à la barre des témoins. »

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube de Today.