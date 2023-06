Cette tribune déplore les effets du procès Depp/Heard sur les violences sexistes et sexuelles

Dans une lettre ouverte publiée dans L’Obs pile un an après la fin du procès Depp/Heard, près de 70 personnalités françaises apportent leur soutien indéfectible à Amber Heard. Elles mettent en lumière les conséquences du procès sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Le procès Amber Heard / Johnny Depp est bien plus qu’une affaire médiatique mettant en scène deux stars se déchirant devant les caméras. Comme l’a notamment montré la journaliste Cécile Delarue dans un documentaire brillant toujours disponible gratuitement en replay, ce procès apparaît comme la cristallisation de nombreuses dynamiques de domination et de sexisme.

Un an pile après la fin du procès, près de 70 personnalités françaises ont signé une tribune publiée dans L’Obs, pour dénoncer le harcèlement dont a été victime Amber Heard et alerter sur les effets néfastes de cette affaire dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parmi les signataires, on retrouve notamment des autrices, actrices ou femmes politiques connues pour leur engagement féministe, comme Annie Ernaux, Camille Froidevaux-Metterie, Sandrine Rousseau ou encore Illana Weizman.

À lire aussi : Le verdict de l’affaire Johnny Depp / Amber Heard sonne-t-il le glas de #MeToo ?

Amber Heard : une victime parmi d’autres

Le 1er juin 2023 marquait les un ans de la fin du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard. Ce dernier attaquait son ex-épouse en justice pour diffamation, après qu’elle a publié une vidéo dans le Washington Post. Sans le nommer, elle sous-entendait que l’acteur lui avait fait subir des violences conjugales et sexuelles. À l’issue d’un procès au cours duquel Amber Heard a subi un harcèlement en ligne sans précédent, Heard s’est exilée en Espagne sous un faux-nom. Quant au destin de Johnny Depp, on le connait : après plusieurs années loin des studios de tournage, il faisait son retour en ouverture du Festival de Cannes.

Des évènements d’une ampleur médiatique – et d’une telle violence ne sont pas anodins. Ils marquent une société. C’est ce que mettent en lumière les signataires de la tribune. Dénonçant une campagne de harcèlement au cours de laquelle la dénonciation des violences sexuelles conjugales « ont été tournées en dérision à des fins de divertissement », les auteurs expliquent :

« Ces techniques de désinformation et de culpabilisation de la victime sont maintenant utilisées contre d’autres personnes qui ont révélé des violences similaires. »

“Une incompréhension fondamentale” des violences sexistes et sexuelles

Dénonçant fermement le harcèlement et l’humiliation subis par Amber Heard, les signataires de cette tribune expliquent :

Selon nous, le verdict Depp/Heard et le discours qu’il véhicule révèlent une incompréhension fondamentale des violences commises par un partenaire intime, des violences sexuelles et de la manière dont les victimes survivantes y réagissent. La diffusion massive de cette désinformation a d’ailleurs des conséquences néfastes incalculables.

Les signataires s’inquiètent en particulier « l’utilisation abusive croissante des poursuites en diffamation pour menacer et/ou réduire les victimes/survivantes au silence. » Elles concluent leur tribune en exprimant leur soutien à Amber Heard, appelant à une libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles :

Nous condamnons donc, avec force, l’humiliation publique qu’Amber Heard a subie et nous lui adressons notre indéfectible soutien. Ce faisant, nous soutenons la possibilité pour toute victime de dénoncer les violences sexuelles et/ou par un partenaire intime qui lui sont faites, sans harcèlement ni intimidation.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.