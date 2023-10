Aquaman : Jason Momoa déguisé en Johnny Depp pour évincer Amber Heard, protégée par Elon Musk

Des fans de Johnny Depp ont payé pour révéler des documents confidentiels, rédigés par la thérapeute d’Amber Heard. Dans ces notes, on apprend que le partenaire de jeu de l’actrice se serait présenté ivre et déguisé en Johnny Depp pour l’évincer du plateau.

Une pétition lancée en 2019 demandait son éviction d’Aquaman mais n’avait pas abouti. Malgré l’échec de cette réclamation signée par 4,5 millions de personnes mobilisées contre Amber Heard, le tournage du film aurait malgré tout tourné au calvaire pour l’actrice.

Les fans de Johnny Depp ont payé pour avoir accès aux notes de la psychologue d’Amber Heard

Variety a mené une enquête sur le tournage du blockbuster DC, qui s’est déroulé à Londres fin 2021. Selon le média américain, des fans de Johnny Depp auraient payé pour faire publier des notes rédigées le 27 décembre 2021 par la thérapeute d’Amber Heard.

Strictement confidentiels, ces documents avaient été mis sous scellés et n’avaient pas été utilisés lors des audiences, à l’issue desquelles Amber Heard avait versé 10 millions de dollars à Johnny Depp, qui lui, en avait payé 2 millions.

Jason Momoa ivre et déguisé en Johnny Depp ?

Dans la suite du blockbuster, Jason Momoa incarne Aquaman, qui est en couple avec Mera, le personnage d’Amber Heard. D’après ces notes recueillies par Variety, l’acteur de 44 ans se serait présenté ivre et déguisé en Johnny Depp sur le tournage :

« Jason a dit qu’il voulait que je sois virée… Un Jason ivre, en retard sur le plateau. Il s’était habillé comme Johnny. Il avait aussi mis toutes les bagues… »

Les studios DC ont réagi à ces accusations, répondant que Jason Momoa avait toujours arboré un « style bohème », et qu’il n’imitait pas Johnny Depp. Une autre source proche a ajouté que l’acteur « aime boire une bière de temps en temps comme tout le monde », mais ne s’était pas présenté ivre sur le tournage.

Selon Warner Bros, Amber Heard a pu garder son rôle grâce à une lettre d’Elon Musk

Dans son enquête, Variety a aussi rapporté qu’Amber Heard aurait failli être remplacée entre les deux films Aquaman. Le média précise toutefois que la cause de ce changement de casting ne serait pas le tumulte médiatique de son procès, mais un manque d’alchimie avec Jason Momoa. Au printemps 2022, en plein pendant le procès, un dirigeant du studio avait confirmé cette tentative de recasting. Or, selon Variety, l’actrice aurait pu garder son rôle grâce à une lettre menaçante d’Elon Musk, son ancien petit ami. Ce dernier n’a pas souhaité s’exprimer à ce propos.

Lors des auditions, Amber Heard avait affirmé que son rôle avait été « très dépouillé ». Des propos confirmés par Variety, qui avance qu’au moins deux scènes ont été coupées. Pour le réalisateur James Wan, ce choix est strictement lié au scénario. Auprès d’Entertainment Weekly en septembre, le cinéaste martelait qu’Aquaman 2 était « un film d’action et d’amour autour d’une amitié masculine », entre les personnages de Jason Momoa et de Patrick Wilson. Pour savoir si le rôle d’Amber Heard ne relève plus que d’un caméo, il ne reste plus qu’à réserver sa place de cinéma le 20 décembre 2023…

