Angelina Jolie casse Instagram tout en sensibilisant au sort du peuple afghan

Angelina Jolie, engagée de longue date notamment aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a rejoint Instagram et en profite pour parler du sort des Afghans et Afghanes.

Elle faisait jusqu’ici partie des rares célébrités à ne pas être présente sur le fameux réseau social dédié à se mettre en scène. Angelina Jolie vient pourtant de rejoindre Instagram le 20 août 2021. Et plutôt que de se faire mousser à travers des selfies retouchés et mantras creux qui fleurent bon la positivité toxique, l’actrice engagée a choisi comme toute première publication de partager la lettre manuscrite d’une adolescente afghane.

En légende, l’ambassadrice de bonne volonté qui travaille depuis longtemps avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR/UNHCR) a expliqué sa démarche en faveur des personnes déplacées — parce qu’elles ne trouvent pas toujours refuge, loin de là, surtout quand elles sont déshumanisées pour n’être considérées que comme « des flux migratoires irréguliers » dont il faudrait se protéger…

« C’est une lettre que m’a envoyée une adolescente d’Afghanistan. À l’heure actuelle, le peuple afghan est en train de perdre sa capacité à communiquer sur les médias sociaux et à s’exprimer librement. Je suis donc venue sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux à travers le monde qui se battent pour leurs droits humains fondamentaux.

J’étais à la frontière de l’Afghanistan deux semaines avant le 11 septembre ; j’y ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans. C’était il y a vingt ans.

Il est écœurant de voir des Afghans encore une fois déplacés à cause de la peur et de l’incertitude qui sévissent dans leur pays.

Dépenser autant de temps et d’argent, voir du sang versé et des vies perdues pour en arriver là, est un échec presque impossible à comprendre.

Regarder pendant des décennies les réfugiés afghans — parmi les personnes les plus talentueuses de ce monde — traités comme un fardeau est également écœurant. Sachant que, s’ils avaient les outils et le respect, ils pourraient faire tellement. Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais se sont battues pour cela…

Comme d’autres qui se sont engagés, je ne détournerai pas le regard. Je vais continuer à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous vous joindrez à moi. »