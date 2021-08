Quelles associations soutenir pour aider le peuple afghan ?

Face aux images terribles qui nous proviennent d’Afghanistan, que pouvons-nous faire pour aider le peuple en général et les femmes en particulier ? Voici quelques associations mobilisées sur place et en France.

Mise à jour du 20 août 2021

« Les personnes arrivent épuisées », racontait ce vendredi 20 août au micro de RTL la directrice générale de France Terre d’Asile Delphine Rouilleault. Les premiers avions en provenance de Kaboul ont atterri à Paris avec à leur bord de nombreuses familles :

« Elles n’ont souvent pas dormi pendant plusieurs jours, on voit arriver des familles, beaucoup d’enfants avec très peu de bagages dans un dénuement très important, fatigués, avec comme seule envie un peu de répit, un peu de repos et donc de trouver un lieu pour les accueillir et leur permettre de reprendre un peu de force. »

France Terre d’Asile a lancé une opération d’accueil des Afghans et Afghanes évacuées de Kaboul. Vous pouvez soutenir l’association dans ses actions auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les besoins sont divers et nombreux : matériel de puériculture, vêtements, produits d’hygiène et bien sûr aide alimentaire — « Tout ce dont on a besoin quand on n’a plus rien ».

L’association Sorosa, basée dans la Drôme, soutient et accompagne des personnes migrantes, notamment les femmes et les jeunes. Pour aider financièrement cette structure, vous pouvez faire un don. L’association est aussi soutenue par l’illustratrice Sandrine Deloffre :

Coucou 👋 voici un aimable récapitulatif :



• Tous les bénéfices de ma boutique vont en ce moment à l'association Sorosa : https://t.co/6LE9CatqpQ Asso de soutien et d'accompagnement aux personnes exilées.



• Chaque versement est doublé par @Ewjoachim https://t.co/SpxNQmXNNo — Sandrine (@sandrine2loffre) August 19, 2021

L’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs se mobilise pour l’accès à la scolarisation des plus jeunes. Le collectif Solidarité Afghanistan a été créé en France pour soutenir cette association, à l’initiative des cadres d’EELV Léa Balage El Mariky et Julien Bayou, et de Reza Jafari, président d’Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs.

Vous pouvez faire un don, donner de votre temps et vous tenir informé des actions du collectif.

Pour exiger l’engagement de la France pour venir en aide aux Afghans et aux Afghanes, la Cimade, association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, a lancé une pétition :

« La France a le devoir légal et moral d’agir pour protéger l’ensemble des ressortissants et ressortissantes afghan·e·s. Ne nous trompons pas de menace : la réelle menace est bien celle qui pèse sur la vie et la liberté du peuple afghan. Il y a urgence ! »

Article publié 16 août 2021 —

Difficile de ne pas être désemparée et terrifiée devant les images qui nous parviennent ce lundi matin depuis l’Afghanistan : des milliers de personnes amassées sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul tentant avec l’énergie du désespoir de monter à bord d’un avion pour fuir leur pays tombé aux mains des talibans.

1. Apocalyptic scenes from Kabul airport show desperate Afghans trying their last chance of escape from Taliban. I'll share some videos in this thread.

It's sad and horrifying. pic.twitter.com/Z2fBZOSYiE — Ali Noorani (@ali_noorani_teh) August 16, 2021

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, des centaines de milliers de personnes se sont déjà déplacées à l’intérieur même du pays pour fuir les violences. L’organisme s’alarme de voir qu’il s’agit pour l’immense majorité de femmes et d’enfants, qui vont être touchées de plein fouet par les violences et la misère.

Que faire pour aider le peuple afghan ?

Voilà quelques ressources vers des associations et organisations qui agissent sur place.

Negar-Soutien aux femmes d’Afghanistan existe depuis 1996 ; elle est présidée par Shoukria Haidar, activiste réfugiée en France depuis les années 1980. Cette association agit pour l’émancipation et la défense des droits fondamentaux des femmes, notamment en permettant le développement et le financement d’écoles clandestines pour les filles à Kaboul. Vous pouvez lui faire un don et/ou soutenir l’accès à la scolarisation des jeunes afghanes.

L’ONG Hand to Hand Sadaqah Group vient en aide aux familles qui ont été touchées et endeuillées par les récents événements afin qu’elles puissent régler les frais médicaux ou les funérailles de leurs proches. Elle agit aussi auprès de toutes les familles qui ont tout quitté en catastrophe pour fuir les violences. Vous pouvez leur venir en aide par des dons.

Fondée par la diplomate Chékéba Hachemi en 1996, Afghanistan Libre milite pour l’accès à l’éducation et à la santé pour les femmes et les enfants. Vous pouvez soutenir l’association par un don.

Les associations d’aide aux réfugiés mobilisées

En France aussi, des associations élèvent la voix, réclamant que des engagements concrets soient pris pour accueillir et protéger toute personne qui fuit l’Afghanistan.

Le think tank Pourvoir Féministe vient de lancer une pétition adressée à Emmanuel Macron qui dénonce le manque d’engagement de la position du ministère des affaires étrangères :

« Dans un communiqué en date du 15 août, le ministre des affaires étrangères s’est engagé à assurer la protection des “personnalités de la société civile afghane, défenseurs des droits, artistes et journalistes particulièrement menacés”. Comment expliquer que le mot “femmes” n’apparaisse pas une seule fois dans ce texte ? Femmes et enfants représentent pourtant d’après l’ONU 80% des personnes fuyant l’avancées des talibans. Ce sont elles que les talibans vont marier de force, elles qu’ils vont priver de scolarité, elles qu’ils vont punir d’avoir voulu y accéder. »

Les associations d’aide aux migrants comme Utopia 56 ou Solidarité Migrants Wilson ont aussi dénoncé avec force l’actuelle politique de répression et les contradictions entre la solidarité de façade et l’absence de mesures pour accueillir les demandeurs d’asile déjà en France.

Depuis une semaine, tous les soirs, @prefpolice harcèle les demandeurs d’asile afghans à la rue. Alors que l’État est en devoir de les héberger et de les protéger, la police continue de les repousser hors de #Paris. pic.twitter.com/BA8mlG4XTC — Utopia 56 (@Utopia_56) August 15, 2021

Utopia 56 organise distributions et maraudes dans plusieurs grandes villes pour venir en aide aux personnes réfugiées. Vous pouvez lui faire des dons (financiers, ainsi qu’en nourriture, vêtements, produits d’hygiène, portables et batteries), mais aussi devenir bénévole ou hébergeur citoyen.

Crédit photo : Marco Verch Professional Photographer via Flickr