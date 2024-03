Brad Pitt et Penelope Cruz, stars du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025

Brad Pitt et Penelope Cruz se donnent la répliquent dans un remake de la Palme d’or à Cannes de 1966 « Un homme et une femme » de Claude Lelouch, inspiration du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025 par Virginie Viard. Au programme : Capeline XXL, marinière, vareuse, caban et tweed couleur coucher de soleil.

« Dans la vie, quand une chose n’est pas sérieuse, on dit que c’est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu’on ne prend pas le cinéma au sérieux ? » s’interroge un des protagonistes du film culte Un homme et une femme. Et si vous ne l’avez pas vu, le défilé Chanel prêt-à-porter automne-hiver 2024-2025 par l’actuelle directrice artistique de la maison, Virginie Viard, l’a rejoué pour vous.

Deauville en hiver, personnage principal du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025

En effet, le show présenté dans le cadre de la Paris Fashion Week le 5 mars 2024 au Grand Palais Éphémère s’accompagnait d’une vidéo où les égéries maison Penelope Cruz et Brad Pitt rejouaient ce long métrage de Claude Lelouch. Palme d’Or en 1966, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, c’est l’histoire d’une scripte inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, qui rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s’est suicidée par désespoir. Et c’est à ce film qu’on doit la popularité de la ritournelle « chabada bada, chabada bada » (composé par Francis Lai).

Un Deauville un peu gris, loin des images de casinos festifs et de carte postale. Eh bien, c’est l’inspiration de mini-film réalisé par le couple de photographes Inez & Vinoodh, où les rôles s’inversent : c’est Madame (Penelope Cruz) qui demande une chambre d’hôtel, et non Monsieur (Brad Pitt) comme dans le film d’origine. Deauville, c’est aussi, évidemment, là où Gabrielle Chanel a commencé sa mode. Elle y a ouvert sa première boutique de chapeau dans cette ville balnéaire en 1912, lançant sa carrière de modiste. Plus de cent ans plus tard, son héritage perdure, réinterprétant chaque saison les mêmes codes.

L’éternelle ritournelle de Chanel

Chanel continue donc de faire son cinéma, avec beaucoup de sérieux, et en s’inspirant de ses débuts. D’où les capelines démesurées, ornées d’une broche précieuse, les cabans, les marinières, les vareuses, et beaucoup de tweed, bien sûr. Mais couleur coucher de soleil, pour aller voir la mer en hiver, et puis avec une petite laine ou du shearling, pour ne pas prendre froid sur la plage abandonnée. L’allure se modernise grâce à des bottes à plateforme seventies, ou des cuissardes en veau velours. Le personnage de coureur automobile du film Un homme et une femme a peut-être aussi servi d’inspiration à la combinaison de pilote en cuir. En fait, c’est comme si les deux garde-robes des protagonistes du long métrage conversaient et fusionnaient pour rhabiller la femme Chanel automne-hiver 2024-2025.

