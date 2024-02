Défilé Dior automne-hiver 2024-2025 : l’émancipation de Miss Dior

La directrice artistique Maria Grazia Chiuri s’est inspirée des débuts du prêt-à-porter de la maison Dior, sous le nom de Miss Dior en 1967 alors sous la direction de Marc Bohan. En résulte une collection très sixties et commerciale, grâce à plein de gros logos « Miss Dior » comme un slogan.

Dior compte parmi les maisons les plus scrutées et commentées, à chaque fashion week. Pour l’automne-hiver 2024-2025, elle vient de présenter sa nouvelle collection le 27 février 2024 à Paris, dans le jardin des Tuileries. Sa directrice artistique, Maria Grazia Chiuri, a puisé l’inspiration dans les débuts du prêt-à-porter de Dior, en 1967, alors sous la direction de Marc Bohan (DA de Dior de 1961 à 1989, qui est décédé en septembre 2023). Car jusque-là, les maisons de haute couture boudaient le prêt-à-porter, avant d’enfin oser s’inspirer de la jeunesse dans la rue. C’est donc une période cruciale où la mode bascule vers une plus grande liberté, fluidité, et légèreté, délaissant les formes plus ampoulées.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les inspirations du défilé Dior automne-hiver 2024-2025

C’est cette aise nouvelle, fleurant bon l’émancipation féminine que l’on devine dès le look d’ouverture de ce défilé Dior automne-hiver 2024-2025 par Maria Grazia Chiuri. Ce dernier était composé d’une chemise en soie ivoire, décorée d’un sautoir ornée d’une boule d’or, d’un manteau en laine beige au boutonnage croisé noir sur un pantalon droit assorti et juste ce qu’il faut d’ample, porté avec des souliers plats ainsi qu’un petit sac en bandoulière au motif léopard et au fermoir bijou.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Maria Grazia Chiuri a donc présenté une collection prêt-à-porter aux accents sixties, plutôt minimaliste, pleine de tailleurs Bar, souvent barrés des mots « Miss Dior », façon slogan imaginé par le designer textile Alexandre Sache en 1970. Les looks beiges du début laissent ensuite place à des versions noir et blanc, puis à du denim délavé et du léopard, un peu de tartan et beaucoup de tweeds, avant les silhouettes finales pleines de perles dans les tons champagne. On notera la tentative de se frotter à la tendance no-pants à travers un blazer gris porté sur un haut à col roulé noir, une culotte brodée Christian Dior à laquelle s’agrippent des porte-jarretelles.

Rihanna a brillé par son absence au défilé Dior, alors que la rumeur veut qu’elle redevienne égérie

Au premier rang, point de Rihanna en vue. On l’avait pourtant aperçue au château de Versailles le 20 février 2024, et la rumeur voulait que ce soit pour tourner une nouvelle publicité Dior. Celle-ci officialiserait son retour en tant qu’égérie de la maison. En effet, en 2015 (circa Raf Simons, DA de la maison de 2012 jusqu’à cette année-là), elle devenait le visage d’une campagne devenue culte, baptisée « Secret Garden ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur une chanson qu’elle dévoilait en exclusivité pour l’occasion, « Goodnight Gotham » (qui figure depuis sur son album Anti, paru en 2016), elle se balade dans la galerie des glaces et les jardins à la française de l’ancienne demeure des rois de France comme chez elle. C’est pourquoi son retour à Versailles, ajouté au fait qu’elle ait été aperçue récemment avec deux sacs Dior à la main d’un coup, ainsi que sa présence remarquée au défilé Dior haute couture en janvier a déclenché de telles rumeurs.

Rihanna holding two Dior bags (lady&saddle), she’s so MOTHER literally and metaphorically. pic.twitter.com/vD0lktEiei — dri シ (@isseymidaddy) February 23, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Natalie Portman, Rosalía, Xin Liu, Jisoo… Les stars au premier rang du défilé Dior

En revanche, on a bel et bien vu, au premier rang de ce défilé Dior prêt-à-porter automne-hiver 2024-2025, Natalie Portman, Deva Cassel (fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci), Juliette Armanet, Maisie Williams, Laetitia Casta, Jennifer Lawrence, Rosalía, Xin Liu, Jisoo des Blackpink… Ou encore l’athlète Marie Patouillet, fraîchement nommée ambassadrice de la maison, juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

De gauche à droite : Jisoo, Jennifer Lawrence, Rosalia, Natalie Portman, Deva Cassel, et Xin Liu au défilé Dior automne-hiver 2024-2025, présenté à Paris le 27 février 2024. © Captures d’écran Instagram.

La scénographie du défilé Dior automne-hiver 2024-2025

En décor pour la scénographie, il s’agissait de sculptures façon armure pour femme en rotin, créées par l’artiste indienne Shakuntala Kulkarni.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quant à la bande-son, on pouvait entendre Jane Birkin, murmurant « Je t’aime moi non plus », que Bardot avait initialement enregistré avec Serge Gainsbourg en 1967, date de naissance de ce prêt-à-porter Miss Dior. Alors que le controversé chanteur décédé en 1991 refait scandale suite à l’ouverture de la Maison Gainsbourg et l’inauguration d’une station de métro à son nom, jugées insupportables vu son sexisme et sa promotion de la culture du viol, voire de l’inceste, ce choix musical à de quoi interroger. Mais c’est précisément ce qu’adore faire Maria Grazia Chiuri : nous pousser dans nos retranchements par ses choix artistiques, tout en proposant des collections commerciales qui se vendront comme des petits pains. Derrière le female gaze, les affaires sont les affaires.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.