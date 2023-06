Hunger Games : ce n’est au programme de personne, mais Jennifer Lawrence veut revenir en Katniss Everdeen

En pleine interview pour son nouveau film Le Challenge, l’actrice devenue célèbre en interprétant Katniss Everdeen a confié être partante pour jouer à nouveau le personnage, s’il était de retour.

La fille du feu va-t-elle renaitre de ses cendres ?

Retrouver Katniss ? C’est « sans hésitation »

Entre son implication dans le cinéma d’auteur de Darren Aronofsky avec Mother !, ses films grand public comme Passengers ou Hapiness Therapy, et plus récemment, le potache Le Challenge, tout portait à croire que Jennifer Lawrence en avait définitivement terminé avec la saga Hunger Games.

Plus encore, l’actrice donnait l’impression de vouloir s’illustrer dans des rôles les plus diversifiés possibles pour peut-être s’éloigner de Katniss Everdeen, personnage romanesque dont elle est devenue le visage.

Pourtant, Jennifer Lawrence semble loin d’être fâchée avec Hunger Games. Interrogée par Variety, l’actrice a répondu avec un enthousiasme non dissimulé lorsqu’on lui a demandé si elle était prête à endosser de nouveau le rôle de rebelle du district 12, s’exclamant :

«Totalement ! Si Katniss revenait dans ma vie, je la retrouverais sans hésitation ».

En attendant, le prequel de Hunger Games (sans Jennifer Lawrence) arrive bientôt au cinéma !

Si cette idée fait envie, on peut aussi se demander quel film justifierait un retour du personnage. Adaptés des romans de Suzanne Collins, les quatre films sortis entre 2012 et 2015 mettaient déjà en image toute son histoire jusqu’à la fin, scellant le destin de Katniss.

Rachel Zegler et Tom Blyth en protagonistes du prequel de Hunger Games // Source : Metropolitan FilmExport

Pour autant, le studio Lionsgate ne va pas laisser tomber sa poule aux oeufs d’or. Le studio s’apprête à sortir une nouvelle adaptation d’un roman de Suzanne Collins, intitulé La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Ce prequel de Hunger Games se déroule 64 ans plus tôt, dans les années qui ont suivi la période des « Jours sombres », la première rébellion ratée à Panem… On y suit le jeune Coriolanus Snow, alors qu’il est choisi comme mentor du district 12 lors des nouveaux Hunger Games…

Dirigé par Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers Hunger Games, le film sortira en salles le 15 novembre.

