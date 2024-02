La méthode capillaire très étrange de Justine Triet pour faire triompher Anatomie d’une chute

La carrière d’Anatomie d’une chute ressemble à un rêve. À tel point que Justine Triet a peur de se réveiller. Invitée de Pierre Lescure, la réalisatrice a confié avoir de nombreux tocs. Superstitieuse, Justine Triet a arrêté de se couper les cheveux, par peur qu’une coiffure différente ne mette fin au beau triomphe d’Anatomie d’une chute.

Justine Triet, plusieurs fois nommée aux Oscars et aux César continue de séduire le public et la critique avec sa Palme d’Or, Anatomie d’une chute . Alors que ces deux cérémonies, les plus prestigieuses du cinéma américain et français, approchent, la réalisatrice a confié miser sur la superstition pour s’assurer de nouvelles récompenses.

« Je n’aime pas forcément ça »

Dans un extrait de l’émission « Beau Geste » de Pierre Lescure reperé par le Huffington Post, Triet a avoué avoir des « petits tocs ». Parmi eux, la réalisatrice a notamment arrêté de se couper les cheveux et ce, depuis plus d’un an.

« J’ai décidé qu’il fallait que j’attende la fin de la promo pour ne pas que ça me porte malheur. Donc capillairement, il y a des limites (rires.) », a-t-elle expliqué à Pierre Lescure, acceptant de ne pas toucher à ses cheveux avant la fin du mois de mars, après la cérémonie des Oscars. Justine Triet a également confié :

Je n’aime pas forcément ça. Pour chaque décision je fais des pile ou face. C’est pénible.

Anatomie d’une chute // Source : capture d’écran youtube

À l’heure actuelle, Anatomie d’une chute poursuit sa course effrénée vers le succès. Le film accumule les nominations. Avec 11 citations aux César, dont une pour la meilleure réalisation, le film est solidement positionné dans la course aux récompenses. Du côté des Oscars, Justine Triet et son œuvre sont en lice dans cinq catégories, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisatrice, de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, du scénario original (pour Triet et Arthur Harari) et du meilleur montage.

Pour connaitre le verdict, rendez-vous le 23 février, puis le 12 mars. Difficile en revanche de savoir quand Justine Triet osera de nouveau s’approcher d’une paire de ciseaux.

