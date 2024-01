Anatomie d’une chute, Le Règne animal : on connaît enfin les nommés aux César 2024

En attendant la cérémonie qui aura lieu le 23 février prochain, on connaît enfin les titres et les noms des nommés. Poursuivant son ascension fulgurante, la Palme d’Or de Justine Triet repart comme l’un des favoris de la compétition avec 11 nominations. C’est une de moins que Le Règne animal, nommé 12 fois.

L’Académie des César a tranché et l’on connaît désormais les favoris de la compétition dédiée à l’excellence du cinéma français. Après avoir raflé 5 nominations aux Oscars le 23 janvier pour les catégories meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice et meilleur montage, Anatomie d’une chute est nommé 11 fois. Il talonne Le Règne animal de Thomas Cailley, cité 12 fois.

Trois femmes nommées dans la catégorie meilleure réalisation

Quel titre sera élu meilleur film le 23 février sur la scène de l’Olympia ? Les aspirants à la récompense dorée sont Anatomie d’une chute, Le Règne animal, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, et Le Procès Goldman.

On salue la présence cette année de trois femmes dans la catégorie meilleure réalisation. Ces nominations sont à l’image d’une année regorgeant de chef-d’œuvres de réalisatrices. Aux côtés de Justine Triet (Anatomie d’une chute), Catherine Breillat (L’été dernier) et Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages), on retrouve également Thomas Cailley (Le Règne animal) ainsi que Cédric Khan (Le procès Goldman) et Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages).

Hafsia Herzi, Virginie Efira, Romain Duris… les meilleurs acteurs

Côté acteurs, les femmes nommées dans la catégorie meilleure actrice sont : Marion Cotillard (Little Girl Blue), Léa Drucker (L’été dernier), Virginie Efira (L’amour et les forêts), Hafsia Herzi (Le Ravissement) et Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), déjà citée dans cette catégorie aux Oscars.

Pour le César du meilleur acteur, le jury devra départager : Romain Duris (Le règne animal), Benjamin Lavernhe (L’abbé Pierre – une vie de combats), Melvil Poupaud (L’amour et les forêts), Raphaël Quenard (Yannick) ainsi qu’Arieh Worthalter (Le Procès Goldman).

Le Règne animal

Meilleure actrice:

Marion Cotillard dans Little Girl Blue

Léa Drucker dans L’été dernier

Virginie Efira dans L’amour et les forêts

Hafsia Herzi dans Le Ravissement

Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Meilleur acteur

Romain Duris dans Le Règle animal

Benjamin Lavernhe dans L’abbé Pierre, une vie de combats

Melvil Poupaud dans L’amour et les forêts

Raphaël Quenard dans Yannick

Arieh Worthalter dans Le procès Goldman

Meilleur film

Anatomie d’une chute

Chien de la casse

Je verrai toujours vos visages

Le Procès Goldman

Le Règne animal

Meilleure réalisation

Justine Triet pour Anatomie d’une chute

Catherine Breillat pour L’Eté dernier

Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn pour Le procès Goldmann

Thomas Caillet pour Le règne Animal

Meilleure actrice dans un second rôle

Leila Bekhti dans Je verrai toujours vos visages

Galatea Bellugi dans Chien de la casse

Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages

Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

Miou Miou dans Je verrai toujours vos visages

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans Anatomie d’une chute

Anthony Bajon dans Chien de la casse

Arthur Harari dans Le procès Goldman

Pio Marmaï dans Yannick

Antoine Reinartz dans Anatomie d’une chute

Meilleur film étranger

L’enlèvement, Marco Bellocchio

Les feuilles mortes, Aki Kaurismaki

Oppenheimer, Christopher Nolan

Perfect days, Wim Wenders

Simple comme Sylvain, Monia Chokri

