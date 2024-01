Plus de réalisatrices aux César ? Il vous suffit de voter, avec le guide du Lab femmes de cinéma

Alors que la cérémonie des César approche à grands pas, le Lab Femmes de Cinéma se mobilise. Il promeut une diversité dont l’absence est en total décalage avec une actualité cinéma regorgeant de chef-d’œuvre de réalisatrices. Un an après une cérémonie n’ayant pas compté la moindre femme dans la catégorie « meilleure réalisation », ce collectif féministe lance une campagne pour que les réalisatrices soient enfin visibilisées lors de cette fête du cinéma.

Il y a un an presque jour pour jour, on était abasourdies par l’absence pure et simple de femmes dans la catégorie meilleure réalisation aux César. Malgré la sortie au cours de l’année de nombreux films de réalisatrice acclamés par le public et la critique, aucun titre n’était apparu dans la liste des candidats pour la Meilleure Réalisation lors de la première phase de vote.

Un accompagnement pour un vote aussi cinéphile que féministe

Dénonçant cette absence comme « sans fondement, anachronique, injustifiée », le Lab Femmes de Cinéma, think tank œuvrant pour la parité et la mixité dans le cinéma et l’audiovisuel, a imaginé un moyen efficace d’y remédier. Soufflant un vent féministe sur une cérémonie cabossée par le patriarcat, le collectif a adressé un appel aux votantes et votants des César, expliquant dans son communiqué de presse :

Pour que cette année, vous puissiez aussi choisir au second tour des films réalisés par des femmes, nous vous accompagnons pour le vote du premier tour en vous proposant une sélection de films de réalisatrices éligibles aux catégories [en compétion, N.D.L.R.]

Simple comme Sylvain de Monia Chokri // Source : captue d’écran youtube

Cette sélection, visible sur le site du Lab, met en avant des films réalisés par des femmes, couvrant une variété de genres et de catégories. On y retrouve des films majeurs comme Simple comme Sylvain, Anatomie d’une chute ou encore Je verrai toujours vos visages. Lise Perottet, coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma, nous a confié :

Quand je fais mon top films 2023, il n’y a quasiment que des réalisatrices, alors même que je n’ai pas fait exprès ! Et c’était pareil en 2022. C’était choquant de n’avoir aucune réalisatrice parmi les meilleures réalisations.

On ne veut pas qu’il y ait plus de réalisatrices pour qu’il y ait plus de réalisatrices. On veut qu’il y ait plus de réalisatrices parce qu’il y a du talent, des pluralités d’histoires, plein d’images manquantes qui doivent être à compléter. Lise Perottet

Si Jeanne du Barry fait partie de la sélection, ses autrices expliquent bien :

Au regard de notre méthodologie et du nombre d’entrées en salles, ce film figure dans notre liste. Toutefois l’acteur principal a été reconnu coupable de violences avant le tournage du film : selon nos valeurs, nous pensons donc que ce film ne doit pas être promu ni récompensé.

Ainsi, outre la question de la représentation, le collectif soulève le problème des nominations de personnes accusées de violences, en particulier sexistes et sexuelles :

« Nous espérons que cette campagne de visibilisation servira également à rappeler à l’Académie l’importance de statuer et d’agir sur la question des personnes accusées de violences. C’est un enjeu qui traverse non seulement le cinéma mais également la société tout entière ».

Alors que l’Académie avait annoncé la création d’un groupe de travail sur cette question, le collectif attend toujours des nouvelles claires à ce sujet. Quand nous la rencontrons, Lise Perottet nous signale d’ailleurs :

« Aujourd’hui, sur la plateforme des votantes et des votantes, on peut voter pour Johnny Depp en meilleur acteur. On attend qu’un vrai travail soit fait pour que ces personnes accusées et condamnées ne soient pas éligibles.«

Il ne vous reste plus qu’une chose à faire : choisir vos films préférés parmi cette sélection alléchante. Pour cela, vous avez jusqu’au 23 janvier, date butoir de la première phase de votes. Quant à la cérémonie, elle aura lieu un mois plus tard, le 24 février. « L’idéal serait que les votantes et votants fassent leur choix en ayant l’onglet du Lab ouvert sur le côté », conclue Lise Perottet :

« Notre but est qu’au moment de voter, les spectateurs se rappellent de tel ou tel film de réalisatrice qu’ils ont adoré. On aimerait aussi que ceux qui ne les ont pas encore vus soient piqués de curiosité en voyant ces suggestions de films, qu’il s’agisse de succès au box-office ou de nos coups de cœur. »

