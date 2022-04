Sous le feu des projecteurs pendant 8 ans pour incarner Arya Stark dans Game of Thrones, l’actrice Maisie Williams révèle n’avoir pas aimé jouer ce rôle pendant la puberté.

Traverser l’adolescence, ça n’est facile pour personne. Alors imaginez un peu vivre cette période avec des dizaines de caméras braquées sur vous…

C’est ce qui est arrivé à Maisie Williams, et ça n’a pas été facile pour elle.

Maisie Williams a détesté jouer Arya pendant sa puberté

Maisie Williams via Allociné

Maisie Williams avait 13 ans quand elle a été castée pour le rôle d’Arya Stark, l’un des plus importants et les plus héroïques de la série Game of Thrones.

Ainsi, elle a vécu son adolescence devant les caméras, ce qui n’a pas été évident pour elle.

Elle a d’ailleurs confessé au magazine GQ UK qu’elle avait même fini par détester son rôle, tant il ne collait plus à la manière dont elle appréhendait son corps et l’évolution de ce dernier :

« Je crois que lorsque je suis devenue une femme, je me suis mise à détester Arya, parce que je ne pouvais pas exprimer qui j’étais en train de devenir. Et j’en suis venue également à détester mon corps, parce qu’il ne correspondait pas à ce que le monde célébrait de moi. »

Le personnage d’Arya conserve en effet, durant toute la série, un côté très juvénile, ce qui a poussé la terre entière à trouver étonnante, par exemple, la scène de sexe entre elle et Gendry dans l’ultime saison du programme, alors que l’actrice était déjà adulte et le personnage censé avoir 18 ans.

L’actrice, qui vit désormais à plus d’une heure de Londres dans une maison entourée d’un jardin, en périphérie de l’émulation de la capitale britannique, souhaite par ailleurs vivre plus au calme.

Elle explique notamment à GQ qu’elle regrette un peu l’époque où elle pouvait se rendre au supermarché sans que personne ne s’intéresse à qui elle est, à ce qu’elle achète et à ce qu’elle porte.

Après 8 ans à être scrutée sous toutes les coutures sur HBO par le monde entier, l’actrice a besoin de se réapproprier sa vie et précise qu’elle veut désormais comprendre ce qui l’intéresse vraiment « quand personne n’a les yeux rivés sur moi ».

Alors qu’elle sera bientôt à l’affiche d’une série sur les Sex Pistols réalisée par Danny Boyle, elle explique garder, en dépit de ses difficultés à vivre sa puberté devant les caméras, un excellent souvenir de ses années GOT :

« J’ai beaucoup d’affection pour la série, et de la fierté. »

Et nous, on en a beaucoup pour elle aussi !

