Pharrell Williams rejoue Wild Wild West pour son défilé Louis Vuitton automne-hiver 2024-2025

Depuis son premier défilé à la tête des collections homme de Louis Vuitton en juin 2023, Pharrell Williams poursuit son hybridation des cultures. En atteste son nouveau défilé automne-hiver 2024-2025, présenté le 16 janvier 2024 au Jardin d’Acclimatation à Paris, où il réinterprète la conquête du Far West.

Le mercato des designers à la direction artistique des grandes maisons peut s’avérer difficile à suivre, tant les noms se succèdent et se ressemblent, sans forcément s’avérer mémorables. Ce n’est que son troisième défilé à la tête des collections homme Louis Vuitton, et pourtant Pharrell Williams a déjà réussi à s’imposer comme son influent DA. Après son impressionnant show sur le Pont Neuf de Paris en juin 2023, puis un autre à Hong Kong en novembre, voilà qu’il s’empare du Jardin d’Acclimatation (derrière la fondation Louis Vuitton, histoire de se sentir à la maison) pour présenter sa collection Louis Vuitton homme automne-hiver 2024-2025, le 16 janvier 2024.

Défilé Louis Vuitton homme automne-hiver 2024-2025 par Pharrell Williams

Le carton d’invitation (un harmonica pour la plupart, accompagné d’un chapeau de cowboy pour les happy few du premier rang) laissait présager une collection Louis Vuitton homme automne-hiver 2024-2025 par Pharrell Williams d’inspiration western. Mieux, une réinterprétation de l’Americana, c’est-à-dire la culture folklorique des États-Unis d’Amérique dont vient le DA.

À lire aussi : Beyoncé en jambières de cowboy rappelle que le Far West n’était pas aussi blanc qu’on le croit

La conquête de l’Ouest comme inspiration principale du défilé Louis Vuitton par Pharrell Williams

Et ça n’a pas loupé : déluge de jeans, de franges, de cravates bolo, et de détails turquoise (pierre fine très importante dans la culture native-américaine, rapidement réappropriée et déminée intensivement par les états-unien·ne·s dans leur conquête du far far west). Le tout, sans jamais tomber dans le déguisement trop premier degré. Ni l’appropriation culturelle native-américaine ?

Outre les jeans à rivets turquoise et sac à main Speedy dans la même teinte qui devraient se vendre comme des petits pains, notons la collab’ entre le bottier Timberland et Louis Vuitton. De quoi brouiller encore plus les repères temporels du workwear à l’américaine, de la conquête de l’Ouest au début du XIXe siècle à aujourd’hui, et pour habiller demain. À porter avec un jean bootcut, une coupe qui risque bien de revenir sur le devant de la scène mode si l’influence de Pharrell Williams se perpétue.

