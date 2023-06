Rihanna enceinte devient la première égérie du Louis Vuitton homme par Pharrell Williams

Alors que Pharrell Williams s’apprête à présenter sa première collection Louis Vuitton à la fashion week homme de Paris le 20 juin, il vient de révéler en guise de teaser sa première campagne, avec Rihanna enceinte comme égérie.

On s’attend plutôt à voir Rihanna et Pharrell Williams à collaborer en musique, mais les deux artistes nous prouvent qu’ils font aussi la paire côté mode. Le 20 juin 2023, dans le cadre de la fashion week homme, aura lieu le premier défilé Louis Vuitton homme par Pharrell Williams, fraîchement nommé directeur artistique des collections masculines du malletier français, suite au décès de Virgil Abloh. Et avant que l’on ne découvre le fruit de son travail sur le podium, l’artiste vient de révéler sa première campagne, avec nul autre que Rihanna en guise d’égérie doublement inattendue.

Rihanna, égérie enceinte inattendue pour Louis Vuitton homme par Pharrell Williams

Il s’avère plutôt rare de choisir une femme pour représenter des collections masculines. Mais alors une femme enceinte, tout ventre dehors, ça l’est encore plus. Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus réjouissant dans ces images : la volonté de casser les codes, moins de manière ostentatoire que décomplexée.

À lire aussi : Rihanna reste sursapée durant sa grossesse, mais à quel prix ?

Car c’est finalement ce qui se dégage de ce premier visuel de campagne Louis Vuitton homme par Pharrell Williams : Rihanna qui regarde droit devant elle, et non l’objectif, l’air concentré, mais détendu. Elle porte une chemise en cuir avec un motif pixel tout en nuances de gris, qui ne tient qu’à un bouton au niveau de sa poitrine, afin de laisser son ventre respirer. Et cette fois, sa linea nigra (ligne de grossesse), n’a pas été retouchée. Au contraire, elle s’affiche fièrement au premier plan. La chanteuse barbadienne porte également plusieurs sacs siglés LV sur chaque bras, ainsi qu’un café à emporter. Une femme puissante dans sa grossesse, en mouvement, inarrêtable et autonome, pour représenter une collection masculine, c’est ce qui s’appelle subvertir les genres pour le meilleur.

Pharrell Williams posant fièrement devant cette première campagne Louis Vuitton homme sous sa direction artistique. © Capture d’écran Instagram

Les mauvaises langues diront peut-être que cette image renforce l’injonction à ce que les femmes enceintes restent ultra-performantes et désirables durant leur grossesse. Mais rappelons qu’il ne s’agit que d’un premier visuel, et que d’autres suivront sûrement. Espérons qu’ils présentent peut-être aussi Rihanna ou d’autres personnalités dans une posture de repos et/ou de soin (les paris pour voir A$AP Rocky sont ouverts). Ce qui serait aussi une image relativement inattendue pour promouvoir de la mode homme. Et donc une manière d’interroger indirectement les masculinités (pour mieux faire parler et vendre, certes).

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.