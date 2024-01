Le Royaume-Uni bannit cette pub Calvin Klein avec FKA twigs qui dénonce un double-standard

L’autorité britannique de la publicité a banni une publicité Calvin Klein où figure FKA twigs qui y apparaît presque nue, comme le veut la tradition avec cette marque. Cette décision insurge l’artiste qui dénonce un « double-standard ».

Pendant qu’Internet s’enflamme autour des clichés dénudés de Jeremy Allen White pour Calvin Klein, l’autorité de la publicité britannique (Advertising Standards Authority) vient de bannir la campagne de la même marque avec FKA twigs, révélée en mars 2023.

Pourquoi cette campagne Calvin Klein avec FKA twigs a été bannie du Royaume-Uni ?

Suite à deux plaintes émanant du grand public, l’ASA a estimé que la chanteuse s’apparentait à un « objet sexuel stéréotypé » et que « la composition de l’image attire l’attention du spectatorat davantage sur son corps que sur ses vêtements ». C’est pourquoi la campagne a été bannie du Royaume-Uni depuis le début de l’année 2024.

En plus d’embêter Calvin Klein, cette décision insurge particulièrement FKA twigs qui s’est fendue d’un long message sur Instagram publié le 11 janvier 2024 :

« Je ne vois pas ‘l’objet sexuel stéréotypé’ qu’ils m’ont qualifiée. Je vois une belle femme de couleur forte dont le corps incroyable a surmonté plus de douleurs que vous ne pouvez l’imaginer. À la lumière de l’examen d’autres campagnes passées et actuelles de cette nature, je ne peux m’empêcher de penser qu’il existe ici des doubles standards. Donc pour être clair, je suis fière de ma physicalité et je maintiens l’art que je crée avec mon vaisseau, dans la lignée de femmes comme Joséphine Baker, Eartha Kitt (NDLR : danseuse, chanteuse de variétés, de comédies musicales et de jazz, actrice de théâtre et de cinéma, grande vedette des cabarets des années 1950) et Grace Jones qui ont brisé les barrières de ce à quoi cela ressemble d’être autonome et d’exploiter une sensualité incarnée, unique. Merci à Calvin Klein, Mert et Marcus [le duo de photographes derrière cette campagne controversée] qui m’ont donné un espace pour m’exprimer exactement comme je le voulais. Je ne changerai pas mon histoire. »

Qui est FKA twigs, l’artiste dont le corps dérange tant le Royaume-Uni

Née le 16 janvier 1988, FKA twigs a en effet vécu bien des épreuves à travers son corps. Que ce soit le racisme et la misogynie durant sa scolarité, ainsi que sa formation en chant lyrique et ballet.

Ces violences systémiques se sont décuplées durant sa relation hypermédiatisée malgré eux (comme elle l’évoque entre les lignes de sa chanson « cellophane ») avec Robert Pattinson de 2014 à 2017, les fans de l’acteur la cyberharcelant violemment par des insultes racistes et misogynes. Surtout au Royaume-Uni.

Quelques mois après leur rupture, Tahliah Debrett Barnett de son vrai nom, a subi une intervention chirurgicale pour retirer d’énormes fibromes (de la taille de deux grosses pommes, 3 kiwis, et quelques fraises, l’amenant à parler de sa « salade de fruits de douleurs » quand elle en parle en interview) de son utérus en décembre 2017 tout en devant continuer des concerts, tournages, et autres performances (ce qu’elle raconte dans « home with you »).

Comme si cela ne suffisait pas, elle a vécu des violences conjugales de la part de Shia LaBeouf durant leur relation de 2018 à 2019, comme elle l’a courageusement révélée à travers une action en justice contre lui devant la Cour supérieure de Los Angeles en décembre 2020. Elle l’y accuse aussi de violences sexuelles, d’agressions, de violences psychologiques (le procès devrait avoir lieu en octobre 2024).

Outre ces violences, FKA twigs est d’abord et avant tout une artiste hors-norme et polymathique. Elle maîtrise le chant (dont lyrique), plusieurs danses (dont le voguing), le pole dance (comme elle le montre dans le clip de « cellophane » mais aussi lors de certains lives) ainsi que des sports de combat (comme l’art martial chinois traditionnel wushu avec une épée, comme l’illustrent le clip de « sad day » et certains lives époustouflants).

C’est donc le corps de cette artiste inclassable que célèbre cette campagne Calvin Klein désormais bannie au Royaume-Uni, au grand dam de la principale intéressée, ainsi privée de son droit à se mettre en scène de la façon dont elle le souhaite. Alors que 85 de ses démos viennent d’être volées, repoussant la sortie d’un nouvel album, on peut se demander si FKA twigs aura encore envie de rebondir.

