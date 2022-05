Janelle Monáe jouera Joséphine Baker dans une série sur ses combats et ses amours bisexuelles

L’artiste non-binaire pansexuelle et afroféministe Janelle Monáe va jouer Joséphine Baker dans une série baptisée De La Résistance qu’elle produira en partie. Car rien de telle qu’une icône queer pour en interpréter une autre.

Récemment panthéonisée, Josephine Baker sera bientôt réimmortalisée à travers une nouvelle série. C’est Janelle Monáe qui devrait l’interpréter. L’autrice-compositrice-interprète et actrice étatsunienne non-binaire et ouvertement pansexuelle, incarnera donc une autre icône queer.

Capture d’écran YouTube du documentaire Joséphine Baker – Première icône noire d’Arte.

Janelle Monáe jouera Josephine Baker dans une série queer à souhait

En effet, en plus d’être une artiste à la renommée internationale, une muse des cubistes, une héroïne de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, et une militante pour les droits civiques aux États-Unis, Josephine Baker était également bisexuelle. Une facette de son existence souvent occultée par les livres d’histoire et les documentaires sur sa vie, puisque la chanteuse, danseuse et meneuse de revue n’avait pas fait de coming out médiatique. Mais voilà qu’une nouvelle série compte bien remédier à cette relative forme d’occultation de la bisexualité (souvent abrégée en anglais bierasure).

Janelle Monáe incarnera donc Josephine Baker dans la série De La Résistance, produite par le studio Euphoria A24, prochainement disponible en streaming, rapporte le média Deadline. Les différentes plateformes sont actuellement en train de faire monter les enchères afin de pouvoir diffuser en exclusivité cette série, produite en partie par Janelle Monáe.

Celle-ci vient d’ailleurs de partager son enthousiasme sur Instagram, le 6 mai 2022 :

« Un rôle de rêve avec une équipe de rêve ! Merci beaucoup ! Je ne peux pas croire que je puisse vous honorer avec ‘Black Venus’, alias mon héroïne, Madame Josephine Baker. J’ai hâte de me transformer en cette artiste emblématique, héroïne américaine, divine icône bisexuelle, intellectuelle, humanitaire mondiale, et espionne. […] Merci à notre chercheuse, créatrice de projet et show-runneuse Jennifer Yale et à la productrice Angela Gibbs de m’avoir proposer ce projet incroyable et d’avoir vu son esprit en moi. »

Et puisque Joséphine Baker a une vie aussi incroyable qu’une fiction, cette série s’annonce prometteuse !

Joséphine Baker avait deux amours, et mille vies en une

Née dans le Missouri en 1906, la jeune femme a été contrainte de se marier deux fois à l’âge de 15 ans, mais s’est échappée afin de poursuivre une carrière dans l’industrie du divertissement en Europe.

En France, elle devient une chanteuse et danseuse prospère, l’une des premières stars noires reconnues à l’international. Cette position lui permet de devenir agente secrète pour le gouvernement français durant la Seconde Guerre mondiale, et même une membre essentielle de la Résistance.

Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire, croix de guerre 1939-1945 avec palme, Médaille de la Résistance (avec rosette), Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, Joséphine Baker a eu le temps de se marier avec quelques hommes, et de relationner avec des femmes, dont l’autrice Colette et l’artiste Frida Kahlo. Est-ce que cela sera bien raconté dans la série De La Résistance avec Janelle Monáe ? On a hâte de le découvrir !

Crédit photo de Une : Joséphine Baker en 1940, photographie Studio Harcourt / Capture d’écran YouTube du clip PYNK de Janelle Monáe.